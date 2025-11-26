Homem fica ilhado e é resgatado por drone de enchente

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um drone usado para pulverizar lavouras salvou a vida de um homem ilhado pelas enchentes no Vietnã. O trabalhador rural Nguyen Van Hat, de 49 anos, ficou preso em uma pequena porção de terra no meio do rio Serepok, que subiu de forma muito rápida na província de Dak Lak.

Imagens do resgate, ocorrido na manhã de sexta-feira (21/11), mostram a aeronave lutando contra a correnteza para se aproximar do homem. Com uma boia salva-vidas amarrada por tiras, o equipamento pairou a poucos metros da água enquanto Nguyen se agarrava desesperadamente ao flutuador.

A operação foi tensa. Rajadas de vento e a força do rio quase derrubaram o drone, que chegou a perder altitude bruscamente. O operador, no entanto, conseguiu retomar o controle e içar o trabalhador em segurança até a margem, a cerca de 30 metros de distância.

A iniciativa partiu de moradores locais, que contaram com a ajuda de um agricultor que possuía a aeronave. Eles improvisaram o sistema com um colete salva-vidas e uma boia para realizar o salvamento, já que as condições do rio impediam o uso de barcos.

Tecnologia se torna aliada na tragédia

Este não foi um caso isolado. Em outra ocorrência durante a mesma enchente, um drone semelhante resgatou um pescador que ficou à deriva depois que seu barco virou. Pham Van Truong foi arrastado pela correnteza com a esposa na tarde de quinta-feira. Após buscas, equipes de resgate o encontraram agarrado a um pedaço de terra perto de uma ponte e usaram a tecnologia para salvá-lo. A mulher continua desaparecida.

A região central do Vietnã enfrenta as piores inundações das últimas décadas, provocadas por chuvas torrenciais. Em algumas áreas, o volume de chuva ultrapassou 1,5 metro nos últimos dias.

A tragédia já causou a morte de pelo menos 90 pessoas, segundo autoridades locais. Mais de 50 mil casas foram submersas e cerca de meio milhão de residências e comércios estão sem energia elétrica. Milhares de hectares de plantações também foram completamente perdidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.