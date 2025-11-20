Chuvas intensas no Vietnã deixam 16 mortos e casas submersas

As inundações e os deslizamentos de terra provocados por várias semanas de chuvas excepcionais no Vietnã deixaram pelo menos 16 mortos, informaram, nesta quinta-feira (20), as autoridades, que continuam os trabalhos de resgate de pessoas presas nos telhados de suas casas inundadas.

Desde o fim de outubro, chuvas incessantes atingem o sul e o centro do país asiático, que teve seus populares destinos turísticos costeiros afetados.

Em Nha Trang, conhecida por suas praias de águas cristalinas, bairros inteiros ficaram submersos e centenas de veículos permaneciam debaixo d'água, segundo imagens divulgadas pela AFP.

Nas províncias de Gia Lai e Dak Lak (centro), equipes de resgate em barcos trabalham sem descanso para resgatar moradores presos, segundo meios de comunicação estatais.

O Ministério do Meio Ambiente anunciou que pelo menos 16 pessoas morreram desde o fim de semana e que continua a busca por outras cinco desaparecidas.

Mais de 43.000 casas ficaram submersas e várias estradas principais permanecem bloqueadas devido aos deslizamentos de terra.

Também foram relatados deslizamentos mortais em passagens montanhosas próximas a Da Lat, outro centro turístico, onde algumas áreas registraram até 600 milímetros de chuva desde o fim de semana.

Vu Huu Son, dono de um hotel, afirmou que apenas uma estrada permanecia aberta para Da Lat. "Não acredito que teremos turistas agora. Todos foram embora antes do fim de semana e cancelaram suas reservas", disse.

Um ônibus foi soterrado na noite de domingo pela queda de terra e rochas na passagem montanhosa de Khanh Le Pass, província de Khanh Hoa, onde pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas, segundo a autoridade de gestão de desastres e diques.

Uma pessoa faleceu naquele dia em outra passagem montanhosa da mesma região depois que um deslizamento atingiu um alojamento de trabalhadores.

As autoridades explicaram que as chuvas extremas se somaram aos níveis de água já elevados. Entre janeiro e outubro, os desastres naturais deixaram 279 mortos ou desaparecidos e causaram danos superiores a 2 bilhões de dólares (R$ 10,7 bilhões, na cotação atual), segundo o escritório nacional de estatísticas.

O Vietnã, propenso a chuvas intensas entre junho e setembro, enfrenta cada vez mais fenômenos extremos, agravados pela mudança climática de origem humana, alertam os cientistas.

tmh/tym/sco/lb/arm/meb/mas/yr