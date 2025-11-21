Assine
overlay
Início Internacional
VATICANO

Brasileira é proclamada venerável pelo papa Leão XIV

Maria de Lourdes Guarda ficou paralisada aos 21 anos após uma lesão na coluna e fez do leito no hospital um lugar para reuniões de fiéis

Publicidade
Carregando...
GB
Gabriella Braz - Correio Braziliense
GB
Gabriella Braz - Correio Braziliense
Repórter
21/11/2025 22:49 - atualizado em 21/11/2025 22:49

compartilhe

SIGA
x
Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica
Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica crédito: Reprodução/Facebook

A brasileira Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica. O título dado a pessoas com virtudes heroicas foi promulgado pelo papa Leão XIV em cerimônia nesta sexta-feira (21/11). Nascida em Salto (SP) em 1926, Maria de Lourdes ficou paralisada da cintura para baixo em decorrência de uma lesão na coluna quando tinha apenas 21 anos. Posteriormente, a lesão se agravou e fez com que ela fosse totalmente imobilizada. Entre a própria casa e hospitais, a nova venerável viveu uma vida de devoção e passou a acolher e aconselhar fiéis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Junto às Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, ela fez do próprio quarto de hospital um local de encontro para encontros, orações e orientações espirituais a quem procurasse. Maria de Lourdes também foi coordenadora da Fraternidade das Pessoas com Deficiência por 10 anos, período em que, segundo o Vaticano, se dedicou à “inclusão social, pelo reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência e pela formação de agentes pastorais”.

Leia Mais

Maria de Lourdes morreu em 1996, aos 70 anos, em decorrência de um câncer na bexiga. Em 2011, conhecida pelas virtudes e relação com a igreja, os restos mortais da venerável foram levados para o altar da Sagrada Família, na Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, em Salto.

Além da brasileira, o papa declarou mártires os sacerdotes italianos padre Ubaldo Marchioni e padre Martino Capelli, mortos em 1944 pelos nazistas. Os dois devem ser proclamados beatos em breve. 

  • Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica
    Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica Reprodução/Facebook
  • Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica
    Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica Reprodução/Facebook
  • Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica
    Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica Reprodução/Facebook

Tópicos relacionados:

fe igreja vaticano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay