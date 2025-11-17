Assine
INDIANOS NA ARÁBIA SAUDITA

Acidente de ônibus a caminho de Meca mata 45 peregrinos

Veículo teria batido em caminhão que carregava combustível; pessoas estavam no país para peregrinação anual muçulmana

Folhapress
Folhapress
Repórter
17/11/2025 08:28 - atualizado em 17/11/2025 08:56

Veículo com peregrinos indianos teria batido em caminhão que carregava combustível, em rodovia da Arábia Saudita
Veículo com peregrinos indianos teria batido em caminhão que carregava combustível, em rodovia da Arábia Saudita crédito: Reprodução GlobalReport no X

Um ônibus com 46 indianos bateu em um caminhão que carregava combustível e pegou fogo perto de Medina, na Arábia Saudita, nesta segunda-feira (17/11), segundo o comissário de polícia de Haiderabad, na Índia, V. C. Sajjanar. Ele afirma que apenas uma pessoa sobreviveu. A embaixada indiana em Riad não divulgou o número de ocupantes ou de mortos.

"Profundamente triste com o acidente em Medina envolvendo nacionais indianos. Meus pensamentos estão com as famílias que perderam seus entes queridos. Rezo para uma rápida recuperação de todos os feridos", afirmou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Os indianos no ônibus seriam de Haiderabad (1.200 km ao sul de Nova Déli) e estavam no país para a Umra, uma das peregrinações muçulmanas. Segundo Sajjanar, o comissário de Haiderabad, o grupo total era composto de 54 pessoas; 4 delas ficaram em Meca e outras 4 tinham ido de carro para Medina.

O acidente ocorreu na madrugada durante o trajeto de Meca a Medina. Ainda não há informações claras sobre quem eram as vítimas.

O governo indiano afirma que a embaixada em Riad e o consulado em Medina abriram linhas de contato para dar apoio às famílias da vítimas e que está em contato com as autoridades sauditas.

