Acidente de ônibus a caminho de Meca mata 45 peregrinos

Um ônibus com 46 indianos bateu em um caminhão que carregava combustível e pegou fogo perto de Medina, na Arábia Saudita, nesta segunda-feira (17/11), segundo o comissário de polícia de Haiderabad, na Índia, V. C. Sajjanar. Ele afirma que apenas uma pessoa sobreviveu. A embaixada indiana em Riad não divulgou o número de ocupantes ou de mortos.

"Profundamente triste com o acidente em Medina envolvendo nacionais indianos. Meus pensamentos estão com as famílias que perderam seus entes queridos. Rezo para uma rápida recuperação de todos os feridos", afirmou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Os indianos no ônibus seriam de Haiderabad (1.200 km ao sul de Nova Déli) e estavam no país para a Umra, uma das peregrinações muçulmanas. Segundo Sajjanar, o comissário de Haiderabad, o grupo total era composto de 54 pessoas; 4 delas ficaram em Meca e outras 4 tinham ido de carro para Medina.

O acidente ocorreu na madrugada durante o trajeto de Meca a Medina. Ainda não há informações claras sobre quem eram as vítimas.

O governo indiano afirma que a embaixada em Riad e o consulado em Medina abriram linhas de contato para dar apoio às famílias da vítimas e que está em contato com as autoridades sauditas.