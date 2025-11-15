Assine
DIREITOS DOS ANIMAIS

Marrocos é acusado de exterminar cães de rua antes da Copa de 2030

Grupos de defesa animal apontam que o país está matando os cachorros para melhorar a imagem das cidades que receberão turistas

JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
15/11/2025 14:07

Cachorro de rua resgata bebê jogado em saco de lixo no Líbano
As denúncias citam assassinatos de animais à vista de moradores, inclusive crianças crédito: Freepik/Reprodução

O Marrocos, uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, está sendo acusado de promover uma campanha de extermínio de cachorros de rua como antecipação da chegada de turistas estrangeiros nas principais cidades do país.

Uma campanha da Coalizão Internacional de Proteção e Bem Estar Animal (IAWPC) acusa o governo marroquino e a Fifa de acobertarem os crimes contra os animais. “Os cães são baleados e envenenados, sofrendo uma morte dolorosa e prolongada”, declara o abaixo assinado da organização.

 

Reportagens do jornal britânico "The Telegraph" corroboram as denúncias. Segundo o portal, o Marrocos já é acusado de tentar controlar o número de cães nas ruas com práticas cruéis há anos, mas os relatos têm aumentado significativamente à medida que a Copa do Mundo se aproxima. 

As denúncias citam assassinatos de animais à vista de moradores, inclusive crianças. Outros relatos apontam que veículos percorrem as cidades do país recolhendo os animais e levando-os para instalações remotas, onde são abatidos de maneiras cruéis. 

Manifestação

Em julho, um manifestante da organização dos direitos animais Peta invadiu o campo de uma partida da Copa do Mundo de Clubes com um cartaz pedindo o fim da matança de cachorros no Marrocos.

Estima-se que mais de três milhões de cachorros vaguem pelas ruas do país. A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirma que a situação oferece riscos à saúde e à segurança, mas desencoraja o abate seletivo. 

Ao "The Telegraph", a embaixada marroquina em Londres negou que o país esteja abatendo animais para melhorar a imagem das cidades antes da Copa de 2030 e afirmou que o Marrocos realiza campanhas de conscientização para promover o comportamento seguro em relação aos animais de rua. A embaixada também afirma que abrigos para cães estão sendo construídos em cinco cidades do país. 

