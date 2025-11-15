Quais seleções podem se classificar à Copa do Mundo hoje (15/11)?
Mundial de 2026 será disputado em conjunto nos Estados Unidos, no Canadá e no México; 30 seleções já estão classificadas
Ao todo, 30 seleções já está classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Entre elas, a Seleção Brasileira.
Ainda restam 18 vagas, e quatro delas podem ser definidas neste sábado (15/11). Espanha, Bélgica, Áustria e Suíça podem se classificar hoje. Entenda os cenários a seguir.
Cenários para as classificações
A Espanha enfrenta a Geórgia, às 14h (de Brasília), e pode garantir sua participação no Mundial em duas situações. Se vencer, fora de casa, e a Turquia não vencer a Bulgária, se classifica. Mas, em caso de empate, precisará torcer por uma vitória búlgara.
Enquanto isso, a Bélgica só depende de si e precisa apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantir na sua quinta edição seguida de Copa. As duas seleções se enfrentam a partir das 11h (de Brasília).
Já a Áustria, precisa vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou perca para a Romênia. Os austríacos, que jogaram sua última edição de Copa em 1998, buscam a vaga a partir das 14h (de Brasília).
Por fim, a Suíça também pode garantir vaga na Copa do Mundo neste sábado. Há duas possibilidades. Se vencer a Suécia, em casa, a partir das 16h45 (de Brasília) e o Kosovo não vencer a Eslovênia, se classifica. Caso empate, ainda pode garantir sua participação com uma derrota do Kosovo.
Vagas remasnescentes e sorteio dos grupos
Ainda restam vagas a serem preenchiadas para a Copa do Mundo de 2026. As últimas delas serão definidas na Data Fifa de março do ano que vem, com as repescagens mundial e da Europa.
Em preparação para o torneio, o sorteio de grupos será no dia 5 de dezembro ainda sem todos os definidos.
Classificados para a Copa do Mundo da FIFA 26
- Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.
- AFC: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.
- CAF: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.
- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
- OFC: Nova Zelândia.
- UEFA: Croácia, França e Inglaterra.
