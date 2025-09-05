Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Marrocos é o primeiro país africano a garantir vaga na Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/09/2025 19:02

compartilhe

Siga no

O Marrocos se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com a vitória, por 5 a 0, sobre o Níger nesta sexta-feira (5), em Rabat, pelas Eliminatórias africanas, e se tornou o primeiro país do continente a garantir vaga no torneio do ano que vem.

O meio-campista Ismael Saibari (29' e 38'), os atacantes Ayoub El Kaabi (50') e Hamza Igamane (68') e o volante Azzedine Ounahi (84') deram aos 'Leões do Atlas', que lideram o Grupo E, a classificação para seu terceiro Mundial consecutivo.

Com a seleção marroquina, semifinalista em 2022, já são 17 os classificados para a Copa de 2026.

O Marrocos participou da Copa do Mundo em seis edições: 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 e 2022.

Além disso, foi o primeiro país africano a passar da primeira fase (México-1986) e também o primeiro a chegar à semifinal.

anr/iga/dr/cb/rpr

Tópicos relacionados:

2026 eliminatorias fbl mar mundial nig wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay