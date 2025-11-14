Podcast em vídeo, a nova aposta das plataformas de streaming

Grandes plataformas como o TikTok e a Netflix buscam rapidamente ampliar sua oferta de podcasts em vídeo, a nova aposta dominada pelo Youtube.

Roman Wasenmüller, diretor de podcast do Spotify, afirmou que esta tendência "marca um novo capítulo" do setor.

O YouTube, propriedade da Google, abriga 33% dos podcasts dos Estados Unidos, segundo Edison Research, com a audiência batendo mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo.

A plataforma oferece aos produtores de programas de áudio a possibilidade de gerar vídeos através da inteligência artificial.

O Spotify também aderiu a esta tendência. No final de setembro, a empresa sueca informou que ao menos 390 milhões de seus usuários haviam visto ao menos um podcast em vídeo.

O podcast "é considerado, com razão, um meio cujo consumo está crescendo consideravelmente mais rápido que muitos meios tradicionais, o que é atrativo para os investidores", afirmou Martin Spinelli, professor da Universidade de Sussex.

- Conexão com a geração Z -

O podcast faz sucesso, especialmente, entre os jovens de 18 e 30 anos, segundo Yoram Wurmser, analista da Emarketer.

"A geração Z gosta muito de escutar e de assistir podcasts, por isso é bom conectar-se com eles" tanto quanto possível, afirmou Wurmser.

A presença constante de Donald Trump em vários podcasts durante a campanha presidencial de 2024 contribuiu para o aumento da sua popularidade entre os jovens adultos.

O recém-eleito prefeito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani, também prestou muita atenção a este meio.

Embora tarde, a Netflix aderiu a esse formato com o lançamento, no início de 2026, de uma dúzia de programas com a licença do Spotify. Segundo a Business Insider, a Netflix pretende ganhar terreno rapidamente com a transmissão de mais de 50 podcasts e a previsão é chegar a 200 com produções próprias.

O TikTok anunciou na segunda-feira uma colaboração com a gigante da rádio americana iHeartMedia, com o objetivo de lançar até 25 programas apresentados por influencers.

"Estamos combinando as nossas vastas redes para oferecer conteúdo relevante em grande escala", afirmou Rich Bressler, número dois do iHeartMedia. "É uma vitória tanto para os criadores quanto para os seguidores e as marcas".

O TikTok não emitirá os episódios completos, apenas trechos, como já fazem os podcasts com mais audiência.

A rede social não produz seus próprios vídeos, como o YouTube, mas Martin Spinelli espera que os serviços de streaming "ampliem o conteúdo que monetizaram" através dos podcasts.

Mesmo antes de lançar sua ofensiva, a Netflix já havia produzido conteúdo extra de áudio para séries como 'The Crown' e 'Heartstopper'.

A Disney anunciou no início de setembro a transmissão de podcasts derivados de séries como 'Only Murders in the Building' e 'A Vida Secreta das Esposas Mórmons'.

O acesso a novas audiências através do vídeo resultará em um aumento na receita, de acordo com Wurmser, da Emarketer, seja por meio de publicidade, assinaturas ou venda de produtos.

Isso, segundo Spinelli, significa uma vitória para os criadores independentes, que "poderão ampliar seu público".

