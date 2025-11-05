Assine
overlay
Início Internacional
TOCOU OS SEIOS

Presidente do México sofre assédio sexual na rua

Apesar da agressão, Sheinbaum tratou o indivíduo com gentileza e aceitou tirar uma foto com ele, dando um tapinha nas costas do homem

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/11/2025 06:34 - atualizado em 05/11/2025 13:12

compartilhe

SIGA
x
Homem chega por trás e assedia sexualmente a presidente do México, Claudia Scheinbaun
Homem chega por trás e assedia sexualmente a presidente do México, Claudia Scheinbaun crédito: Frame de vídeo/Reprodução/X

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofreu na terça-feira um assédio sexual na rua, quando um indivíduo tentou beijá-la enquanto ela caminhava e cumprimentava simpatizantes no centro da capital do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O incidente aconteceu quando a presidente seguia para um evento público perto do palácio presidencial. Ela cumprimentava e tirava fotos com várias pessoas. 

Sem nenhum agente de segurança à vista, o homem se aproximou de Sheinbaum, passou um braço sobre o ombro da presidente, enquanto tocava sua cintura e peito com o outro braço, e tentava beijá-la no pescoço. 

Leia Mais

Somente nesse momento, um segurança apareceu e afastou o homem, que aparentava estar sob efeito de drogas ou embriagado.

Apesar da agressão, Sheinbaum tratou o indivíduo com gentileza e aceitou tirar uma foto com ele, dando um tapinha nas costas do homem, antes de prosseguir com sua caminhada. 

As autoridades de segurança informaram que o agressor, identificado como Uriel Rivera, foi detido e colocado à disposição da Promotoria que investiga crimes sexuais.

A titular da Secretaria (ministério) das Mulheres, Citlali Hernández, criticou a agressão. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje", escreveu Hernández no X, onde também denunciou a "visão machista" e a normalização que alguns homens fazem da invasão ao espaço pessoal e ao corpo das mulheres. 

Tópicos relacionados:

-assedio-sexual abuso-sexual mexico mulheres

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay