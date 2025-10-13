Assine
ELOGIO

Trump chama primeira-ministra da Itália de "linda" em evento no Egito

Presidente dos EUA aproveitou momento de discurso da assinatura do cessar-fogo em Gaza para se dirigir à premiê italiana

JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
13/10/2025 22:35 - atualizado em 13/10/2025 22:37

US President Donald Trump (C) speaks as Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) and Britain's Prime Minister Keir Starmer watch during the Sharm El-Sheikh Peace Summit in the Egyptian Red Sea resort town of Sharm el-Sheikh on October 13, 2025. Trump on October 13 hailed a Gaza summit in Egypt as a "tremendous day" for the Middle East, saying a document would be signed on "rules and regulations" for future talks. (Photo by SAUL LOEB / AFP) crédito: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a aparência da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, durante a cúpula de chefes de Estado e de governo no Egito, nesta segunda-feira (13/10). O estadunidense tem um histórico de elogios à líder italiana. 

“Temos aqui uma jovem mulher”, afirmou Trump enquanto discursava. “Nos Estados Unidos, se você disser a uma mulher que ela é bonita, sua carreira política acabou, mas eu assumo o risco”.

O encontro aconteceu em meio à cerimônia de assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza, que não contou com a presença de Israel ou do grupo islamita Hamas. “Você não vai se ofender se eu disser que você é linda, vai? Porque você é", disse o republicano ao se voltar à Meloni. 

A premiê italiana sorriu ao receber os comentários de Trump. Em abril, durante uma visita à Casa Branca, o presidente dos EUA já havia elogiado Meloni. Na ocasião, até críticas contra o Vladimir Putin, com quem o líder da Casa Branca mantém uma relação amigável, feitas pela premiê passaram despercebidas por Trump, que não entende italiano. 

“Penso que houve uma invasão, e que o invasor foi Putin e a Rússia”, afirmou Giorgia Meloni na ocasião sobre a guerra na Ucrânia. “Mas hoje o importante é que queremos trabalhar em conjunto e estamos trabalhando para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia”.

“Isso foi tão bonito!”, respondeu Trump sem entender o que havia sido dito pela primeira-ministra.  Giorgia é a primeira mulher a ocupar o cargo de premiê da Itália. Desde 2020, ela é presidente do Partido Conservador e Reformista Europeu. A italiana é conhecida pelo posicionamento anti-imigração de não cristãos e ao casamento de pessoas do mesmo sexo.

Além dos dois, estiveram presentes na reunião o emir do Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani; o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan; o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas; o presidente do Egito, Abdul Fatah Al Sisi; o premiê do Reino Unido, Keir Starmer; e o presidente da França, Emmanuel Macron.

