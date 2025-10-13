Assine
PROCESSOS POR CORRUPÇÃO

Trump pede indulto para Netanyahu em ações judiciais abertas em Israel

Durante o mandato atual, premiê israelense propôs amplas reformas judiciais que, segundo seus rivais, buscam enfraquecer o poder dos tribunais

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/10/2025 11:54 - atualizado em 13/10/2025 12:32

Presidente Trump no Museu de Israel, em Jerusalém, em 23 de maio de 2017, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, mãos dadas, olhos nos olhos
Presidente Trump no Museu de Israel, em Jerusalém, em 23 de maio de 2017, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, mãos dadas, olhos nos olhos crédito: U.S. Embassy Tel Aviv

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Parlamento israelense, nesta segunda-feira (13), um indulto para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, processado em três casos distintos por corrupção.

Em um deles, o premiê e sua esposa são acusados de aceitar mais de 260.000 dólares (R$ 1,4 milhão, na cotação atual) em itens de luxo como charutos, joias e champanhe de bilionários em troca de favores políticos.

"Charutos e champanhe, quem se preocupa com isso?", brincou Trump aos parlamentares. "Tenho uma ideia, senhor presidente", disse a seu contraparte israelense, Isaac Herzog. "Por que não lhe concede um indulto?", acrescentou.

"Isso não estava no discurso, como provavelmente imaginam. Mas gosto deste cavaleiro que está ali", afirmou, apontando para Netanyahu.

O primeiro-ministro israelense negou reiteradamente qualquer má prática nos três processos, que seus seguidores consideram ter motivação política.

Netanyahu também é acusado de negociar uma cobertura mais favorável de dois veículos de comunicação israelenses nos outros casos.

Durante seu mandato atual, que começou no fim de 2022, o premiê propôs amplas reformas judiciais que, segundo seus rivais, buscam enfraquecer o poder dos tribunais.

Esta tentativa desencadeou protestos em massa que terminaram com o início da guerra em Gaza, provocada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

