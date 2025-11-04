Assine
Presidente do México descarta eventual intervenção armada dos EUA

04/11/2025 13:28

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou, nesta terça-feira (4), a possibilidade de uma intervenção armada dos Estados Unidos em seu país, após informações da imprensa de que seu homólogo americano, Donald Trump, estaria contemplando enviar tropas para combater os cartéis do narcotráfico.

"Isso não vai acontecer", disse a presidente de esquerda, ao ser questionada durante uma entrevista coletiva sobre publicações na imprensa americana segundo as quais Trump estaria avaliando trabalhos militares de inteligência no México.

"Além disso, não estamos de acordo" com nenhuma intervenção, acrescentou.

sem/ad/mvv/aa

Tópicos relacionados:

crime diplomacia eua mexico

