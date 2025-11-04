Assine
EUA

Vídeo: avião de carga explode após decolar em Kentucky, nos EUA

Aeronave é da empresa de logística UBS; imprensa local diz que destino era Havaí

Folhapress
Folhapress
04/11/2025 22:19 - atualizado em 04/11/2025 22:24

Fumaça escura emana de local de acidente de avião ao lado do aeroporto internacional de Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos
Fumaça escura emana de local de acidente de avião ao lado do aeroporto internacional de Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos crédito: Stephen Cohen/Getty Images via AFP
 

Brasília - Um avião de carga pegou fogo e explodiu após decolar do Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (4).

Uma grande explosão pode ser vista em imagens compartilhadas nas redes sociais, que registram o avião sendo incapaz de ganhar altitude enquanto um foco de fogo emanava de uma das turbinas. A imprensa local compartilhou as imagens, mas não foi possível confirmar a autenticidade de forma independente.

"Kentucky, nós estamos cientes do acidente de avião perto do Aeroporto Internacional de Louisville. Equipes de emergência estão no local, e vamos compartilhar mais informações conforme elas estejam disponíveis. Por favor, reze pelos pilotos, tripulação e todos os afetados", escreveu no X o governador democrata Andy Beshear.

A empresa de logística UPS afirmou em publicação no X que foi notificada de que uma de suas aeronaves estava envolvida no incidente. A companhia afirma em nota que havia três tripulantes no avião, mas não confirma feridos ou mortos, e diz que o avião estava carregado com combustível.

O aeroporto de Louisville é base do UPS Worldport, o maior centro logístico da empresa, que é uma das maiores do mundo no setor. 

Imagens de emissoras de televisão locais mostram equipes de resgate tentando apagar chamas em uma extensa aérea adjunta ao aeroporto. Muita chamas e fumaças escura tomaram conta do local do incidente.

O aeroporto confirmou que houve um acidente envolvendo um avião e que o local está fechado. A polícia metropolitana de Louisville também confirma a ocorrência.

