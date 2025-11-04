Vídeo: avião de carga explode após decolar em Kentucky, nos EUA
Brasília - Um avião de carga pegou fogo e explodiu após decolar do Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (4).
Uma grande explosão pode ser vista em imagens compartilhadas nas redes sociais, que registram o avião sendo incapaz de ganhar altitude enquanto um foco de fogo emanava de uma das turbinas. A imprensa local compartilhou as imagens, mas não foi possível confirmar a autenticidade de forma independente.
"Kentucky, nós estamos cientes do acidente de avião perto do Aeroporto Internacional de Louisville. Equipes de emergência estão no local, e vamos compartilhar mais informações conforme elas estejam disponíveis. Por favor, reze pelos pilotos, tripulação e todos os afetados", escreveu no X o governador democrata Andy Beshear.
A empresa de logística UPS afirmou em publicação no X que foi notificada de que uma de suas aeronaves estava envolvida no incidente. A companhia afirma em nota que havia três tripulantes no avião, mas não confirma feridos ou mortos, e diz que o avião estava carregado com combustível.
O aeroporto de Louisville é base do UPS Worldport, o maior centro logístico da empresa, que é uma das maiores do mundo no setor.
Imagens de emissoras de televisão locais mostram equipes de resgate tentando apagar chamas em uma extensa aérea adjunta ao aeroporto. Muita chamas e fumaças escura tomaram conta do local do incidente.
O aeroporto confirmou que houve um acidente envolvendo um avião e que o local está fechado. A polícia metropolitana de Louisville também confirma a ocorrência.
