Vídeo: avião de carga explode após decolar em Kentucky, nos EUA

Brasília - Um avião de carga pegou fogo e explodiu após decolar do Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (4).



Uma grande explosão pode ser vista em imagens compartilhadas nas redes sociais, que registram o avião sendo incapaz de ganhar altitude enquanto um foco de fogo emanava de uma das turbinas. A imprensa local compartilhou as imagens, mas não foi possível confirmar a autenticidade de forma independente.

"Kentucky, nós estamos cientes do acidente de avião perto do Aeroporto Internacional de Louisville. Equipes de emergência estão no local, e vamos compartilhar mais informações conforme elas estejam disponíveis. Por favor, reze pelos pilotos, tripulação e todos os afetados", escreveu no X o governador democrata Andy Beshear.

A empresa de logística UPS afirmou em publicação no X que foi notificada de que uma de suas aeronaves estava envolvida no incidente. A companhia afirma em nota que havia três tripulantes no avião, mas não confirma feridos ou mortos, e diz que o avião estava carregado com combustível.