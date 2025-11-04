Assine
ESTADOS UNIDOS

Morre Dick Cheney, ex-vice-presidente dos EUA, aos 84 anos

O político atuou ao lado do presidente republicano George W. Bush por dois mandatos

04/11/2025 08:57 - atualizado em 04/11/2025 09:09

Dick Cheney morre aos 84 anos
Dick Cheney morre aos 84 anos crédito: Saul Loeb/AFP

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney morreu, aos 84 anos, nesta terça-feira (4/11). Ele atuou ao lado do presidente republicano George W. Bush por dois mandatos entre 2001 e 2009. A causa da morte não foi divulgada.

Cheney nasceu em Lincoln em 30 de janeiro de 1941 e cresceu em Casper. Ele obteve diplomas de bacharelado e mestrado em artes pela Universidade de Wyoming. A carreira no serviço público começou em 1969, quando ingressou no governo Nixon, atuando em diversos cargos no Conselho do Custo de Vida, no Escritório de Oportunidades Econômicas e na Casa Branca.

Como Secretário de Defesa, de março de 1989 a janeiro de 1993, Dick Cheney dirigiu duas das maiores campanhas militares da história recente: a Operação Just Cause no Panamá e a Operação Tempestade no Deserto, no Oriente Médio.

Segundo a Casa Branca, Cheney foi responsável "por moldar o futuro das Forças Armadas dos EUA em uma era de mudanças profundas e rápidas, com o fim da Guerra Fria". Pela liderança na Guerra do Golfo, ele foi condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade pelo presidente George Bush em 3 de julho de 1991.

Cheney casou-se Lynne Ann Vincent, em 1964. O casal teve duas filhas: Elizabeth e Mary. Além disso, ele deixa três netas e três netos.

Matéria em atualização*

