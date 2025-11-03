Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA elogiou contribuição da Espanha à Otan, apesar de ameaças de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/11/2025 18:56

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos elogiaram a contribuição da Espanha à Otan, revelou nesta segunda-feira (3) a ministra espanhola da Defesa, apesar de o presidente Donald Trump ter sugerido a expulsão do país da aliança por não cumprir sua meta de gastos militares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram a retirada de algumas tropas do Leste Europeu, na linha de frente contra a Rússia na guerra na Ucrânia. Naquela ocasião, o Pentágono afirmou que o contingente espanhol na região tinha "um papel fundamental na defesa da Europa e nas políticas de dissuasão", afirmou a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles, em um fórum de segurança em Madri.

O Pentágono "parabenizou a Espanha" por contribuir "para o fortalecimento da Aliança Atlântica" e por seus mais de 700 militares destacados na Letônia, acrescentou a ministra. "A Espanha é um aliado comprometido, e isso foi reconhecido na semana passada pelo Pentágono."

A declaração vai de encontro a comentários de Trump, que ameaçou expulsar e impor um "castigo" tarifário à Espanha por ter sido o país da Otan que teve o menor gasto com defesa em termos relativos no ano passado.

Os países da Otan concordaram em junho em aumentar seu gasto com defesa para 5% do PIB na próxima década, sob pressão de Trump, que colocou em dúvida o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia.

imm/pc/sag/lb/am

Tópicos relacionados:

defesa diplomacia eua orcamento otan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay