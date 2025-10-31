Trump coloca doce na cabeça de garoto em comemoração de Halloween
Presidente dos Estados Unidos distribuía guloseimas na Casa Branca e resolveu fazer uma piada com uma das crianças fantasiadas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, fizeram a tradicional brincadeira de "gostosuras ou travessuras" para centenas de crianças fantasiadas na Casa Branca, em Washington, nessa quinta-feira (30/10). Mas Trump resolveu pregar uma peça em uma delas.
He fucking did it again pic.twitter.com/L3aKrVrdX2 https://t.co/7vWLmdqRjb— Nasser (@RichPianian) October 30, 2025
Ao som da música "Thriller", o casal presidencial cumprimentou as crianças, que exibiam uma variedade de fantasias coloridas. Foi quando apareceu um menino fantasiado de DJ Marshmello, usando um característico capacete cilíndrico.
Em vez de colocar o doce na sacola da criança, Trump foi flagrado pelas câmeras colocando uma barra de chocolate no topo do capacete do garoto, que pareceu momentaneamente confuso. Depois, o menino acabou se afastando com a barra equilibrada sobre a cabeça, enquanto o casal Trump ria.
As redes sociais se divertiram com a cena. "NÃO ACREDITO! O presidente Trump acabou de colocar uma barra de chocolate na cabeça de uma criança vestida de marshmallow na festa de Halloween da Casa Branca”, escreveu um perfil. “Essa é a piada de tiozão do Halloween!”, disse outro internauta.
O gesto remeteu imediatamente ao evento de Halloween da Casa Branca em 2019, quando Trump confundiu um menino fantasiado de Minion, do filme “Meu malvado favorito”, ao colocar o doce em sua cabeça, em vez de entregá-lo nas mãos ou na sacola. Melania, seguindo o marido, repetiu a ação com outra criança.
Remember the time President Trump & the First Lady placed candy bars on top of a kid's costume? ????— Breaking911 (@Breaking911) October 28, 2025
pic.twitter.com/LkMEpIEIx3