Assine
overlay
Início Internacional
GOSTOSURAS OU TRAVESSURAS?

Trump coloca doce na cabeça de garoto em comemoração de Halloween

Presidente dos Estados Unidos distribuía guloseimas na Casa Branca e resolveu fazer uma piada com uma das crianças fantasiadas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/10/2025 12:32

compartilhe

SIGA
x
Trump colocou barra de chocolate no capacete da fantasia de criança
Trump colocou barra de chocolate no capacete da fantasia de criança crédito: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, fizeram a tradicional brincadeira de "gostosuras ou travessuras" para centenas de crianças fantasiadas na Casa Branca, em Washington, nessa quinta-feira (30/10). Mas Trump resolveu pregar uma peça em uma delas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao som da música "Thriller", o casal presidencial cumprimentou as crianças, que exibiam uma variedade de fantasias coloridas. Foi quando apareceu um menino fantasiado de DJ Marshmello, usando um característico capacete cilíndrico. 

Leia Mais

Em vez de colocar o doce na sacola da criança, Trump foi flagrado pelas câmeras colocando uma barra de chocolate no topo do capacete do garoto, que pareceu momentaneamente confuso. Depois, o menino acabou se afastando com a barra equilibrada sobre a cabeça, enquanto o casal Trump ria.

As redes sociais se divertiram com a cena. "NÃO ACREDITO! O presidente Trump acabou de colocar uma barra de chocolate na cabeça de uma criança vestida de marshmallow na festa de Halloween da Casa Branca”, escreveu um perfil. “Essa é a piada de tiozão do Halloween!”, disse outro internauta. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O gesto remeteu imediatamente ao evento de Halloween da Casa Branca em 2019, quando Trump confundiu um menino fantasiado de Minion, do filme “Meu malvado favorito”, ao colocar o doce em sua cabeça, em vez de entregá-lo nas mãos ou na sacola. Melania, seguindo o marido, repetiu a ação com outra criança.

Tópicos relacionados:

estados-unidos halloween internet memes mundo trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay