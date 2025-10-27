Assine
overlay
Início Internacional
DORMINDO COM A INIMIGA

Apresentador recebe ligação da polícia e descobre que a esposa queria matá-lo

Durante gravação, apresentador foi avisado pela polícia que sua mulher havia contratado um assassino de aluguel por US$ 11 mil

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
27/10/2025 14:49

compartilhe

SIGA
x
Apresentador recebe ligação da polícia e descobre que a esposa queria matá-lo
Apresentador recebe ligação da polícia e descobre que a esposa queria matá-lo crédito: Tupi

O apresentador Aaron Goodwin, conhecido pelo programa "Destino Paranormal", viveu um momento chocante durante as gravações do último episódio. Enquanto filmava em um antigo manicômio na Califórnia, ele recebeu uma ligação da polícia informando que sua esposa havia sido presa por planejar o seu assassinato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prisão de Victoria Goodwin ocorreu em março, mas o caso só veio a público com a exibição do episódio nos Estados Unidos. Segundo o portal TMZ, as investigações mostraram que ela mantinha contato com um detento na Flórida desde outubro de 2024 para organizar o crime.

Leia Mais

Como o plano foi descoberto?

O esquema veio à tona após a apreensão do celular do preso, que continha mensagens trocadas com Victoria. Em uma das conversas, ela escreveu: "Eu sou uma pessoa ruim? Eu escolhi acabar com a existência dele em vez do divórcio".

De acordo com as autoridades, ela teria oferecido US$ 11.515 pelo assassinato e já havia pago US$ 2.500 como adiantamento. Ao ser interrogada, Victoria alegou que as mensagens eram apenas fantasias e que acreditava estar "comprando um celular".

Qual foi a punição e como reagiu o apresentador?

A Justiça condenou Victoria a 36 a 90 meses de prisão. Após a exibição do episódio, Aaron Goodwin se pronunciou nas redes sociais. No X (antigo Twitter), escreveu: "Não quero viver essa noite de novo".

No Instagram, o apresentador desabafou:

"Agradeço o apoio, mas não estou bem. Cada dia fica pior com tudo o que venho descobrindo. Só quero que o divórcio acabe para poder seguir com a minha vida. Este foi o pior ano da minha vida".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso gerou grande repercussão entre fãs e telespectadores do programa, que se solidarizaram com o apresentador.

Tópicos relacionados:

apresentador entretenimento morte policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay