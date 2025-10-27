Apresentador recebe ligação da polícia e descobre que a esposa queria matá-lo

O apresentador Aaron Goodwin, conhecido pelo programa "Destino Paranormal", viveu um momento chocante durante as gravações do último episódio. Enquanto filmava em um antigo manicômio na Califórnia, ele recebeu uma ligação da polícia informando que sua esposa havia sido presa por planejar o seu assassinato.

A prisão de Victoria Goodwin ocorreu em março, mas o caso só veio a público com a exibição do episódio nos Estados Unidos. Segundo o portal TMZ, as investigações mostraram que ela mantinha contato com um detento na Flórida desde outubro de 2024 para organizar o crime.

Como o plano foi descoberto?

O esquema veio à tona após a apreensão do celular do preso, que continha mensagens trocadas com Victoria. Em uma das conversas, ela escreveu: "Eu sou uma pessoa ruim? Eu escolhi acabar com a existência dele em vez do divórcio".

De acordo com as autoridades, ela teria oferecido US$ 11.515 pelo assassinato e já havia pago US$ 2.500 como adiantamento. Ao ser interrogada, Victoria alegou que as mensagens eram apenas fantasias e que acreditava estar "comprando um celular".

Qual foi a punição e como reagiu o apresentador?

A Justiça condenou Victoria a 36 a 90 meses de prisão. Após a exibição do episódio, Aaron Goodwin se pronunciou nas redes sociais. No X (antigo Twitter), escreveu: "Não quero viver essa noite de novo".

No Instagram, o apresentador desabafou:

"Agradeço o apoio, mas não estou bem. Cada dia fica pior com tudo o que venho descobrindo. Só quero que o divórcio acabe para poder seguir com a minha vida. Este foi o pior ano da minha vida".

O caso gerou grande repercussão entre fãs e telespectadores do programa, que se solidarizaram com o apresentador.