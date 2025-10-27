Assine
DE FORA DO CONSULTÓRIO

Dentista proíbe mãe de levar filhos após confusão em consultório

Após receber uma carta do consultório, ela expôs o caso nas redes e gerou um debate sobre os limites do comportamento infantil em locais públicos

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/10/2025 10:36 - atualizado em 27/10/2025 11:13

Mulher levou os quatro filhos para o consultório do dentista crédito: FreePik / TikTok

Uma mãe de quatro filhos foi surpreendida ao ser banida do consultório de seu dentista devido ao comportamento agitado das crianças. O caso, ocorrido em Minnesota, nos Estados Unidos, ganhou as redes sociais depois que ela compartilhou a carta que recebeu em um vídeo, gerando um intenso debate online.

@__mamatay I’m so embarrassed and don’t think I can go back lol #dentistry #dentistvisit ? original sound - Tay•4 kids•ADHD/PMDD & TTS ????

Taylor Nitti, de 32 anos, costumava levar os filhos, com idades entre 3 e 7 anos, para seus compromissos. Durante uma limpeza de rotina, as crianças estavam mais inquietas que o normal, discutindo e fazendo barulho tanto na sala de espera quanto durante o atendimento dela.

Dias depois do episódio, Nitti recebeu uma correspondência formal do consultório. A carta informava, de maneira respeitosa, que ela não deveria mais levar seus filhos ao local. O comunicado explicava que a presença das crianças não era mais bem-vinda na clínica.

Em seu vídeo, a mãe admitiu que o texto era educado, mas confessou ter ficado abalada. "Eu já estava mal com minha maternidade e, ao receber isso, quis chorar", desabafou ela, enquanto ao fundo era possível ouvir o barulho de seus filhos brincando.

A reação online, no entanto, foi dividida. Muitos usuários defenderam a atitude do consultório, destacando que o ambiente exige silêncio e que a equipe não tem a função de cuidar de crianças. "O barulho de fundo no vídeo justifica a carta", comentou uma pessoa.

Como controlar as crianças em compromissos de adultos

Levar crianças a compromissos de adultos pode ser desafiador. Para ajudar a tornar a experiência mais tranquila tanto para os pais quanto para os outros, algumas estratégias podem ser úteis:

  • Prepare as crianças antes: Converse com elas sobre o local para onde estão indo, explique o que vai acontecer e a importância de manter um comportamento mais calmo e silencioso.

  • Leve distrações silenciosas: Carregue uma bolsa com itens que possam manter os pequenos ocupados sem fazer barulho. Livros, gibis, adesivos ou um tablet com fones de ouvido são ótimas opções.

  • Escolha o melhor horário: Se possível, marque seus compromissos em horários que não coincidam com a soneca ou os momentos de fome das crianças. Uma criança descansada e alimentada tende a ser mais colaborativa.

  • Considere uma rede de apoio: Para consultas mais longas ou importantes, verifique se um familiar, amigo ou vizinho de confiança pode ficar com as crianças. Isso garante tranquilidade para você e evita estresse para elas.

  • Converse com o estabelecimento: Ao marcar um compromisso, pergunte sobre a política do local em relação a crianças. Alguns lugares possuem espaços dedicados ou são mais flexíveis. Saber disso com antecedência evita surpresas desagradáveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

estados-unidos mundo

