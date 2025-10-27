Dentista proíbe mãe de levar filhos após confusão em consultório

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mãe de quatro filhos foi surpreendida ao ser banida do consultório de seu dentista devido ao comportamento agitado das crianças. O caso, ocorrido em Minnesota, nos Estados Unidos, ganhou as redes sociais depois que ela compartilhou a carta que recebeu em um vídeo, gerando um intenso debate online.

Taylor Nitti, de 32 anos, costumava levar os filhos, com idades entre 3 e 7 anos, para seus compromissos. Durante uma limpeza de rotina, as crianças estavam mais inquietas que o normal, discutindo e fazendo barulho tanto na sala de espera quanto durante o atendimento dela.

Dias depois do episódio, Nitti recebeu uma correspondência formal do consultório. A carta informava, de maneira respeitosa, que ela não deveria mais levar seus filhos ao local. O comunicado explicava que a presença das crianças não era mais bem-vinda na clínica.

Em seu vídeo, a mãe admitiu que o texto era educado, mas confessou ter ficado abalada. "Eu já estava mal com minha maternidade e, ao receber isso, quis chorar", desabafou ela, enquanto ao fundo era possível ouvir o barulho de seus filhos brincando.

A reação online, no entanto, foi dividida. Muitos usuários defenderam a atitude do consultório, destacando que o ambiente exige silêncio e que a equipe não tem a função de cuidar de crianças. "O barulho de fundo no vídeo justifica a carta", comentou uma pessoa.

Como controlar as crianças em compromissos de adultos

Levar crianças a compromissos de adultos pode ser desafiador. Para ajudar a tornar a experiência mais tranquila tanto para os pais quanto para os outros, algumas estratégias podem ser úteis:

Prepare as crianças antes: Converse com elas sobre o local para onde estão indo, explique o que vai acontecer e a importância de manter um comportamento mais calmo e silencioso.

Leve distrações silenciosas: Carregue uma bolsa com itens que possam manter os pequenos ocupados sem fazer barulho. Livros, gibis, adesivos ou um tablet com fones de ouvido são ótimas opções.

Escolha o melhor horário: Se possível, marque seus compromissos em horários que não coincidam com a soneca ou os momentos de fome das crianças. Uma criança descansada e alimentada tende a ser mais colaborativa.

Considere uma rede de apoio: Para consultas mais longas ou importantes, verifique se um familiar, amigo ou vizinho de confiança pode ficar com as crianças. Isso garante tranquilidade para você e evita estresse para elas.

Converse com o estabelecimento: Ao marcar um compromisso, pergunte sobre a política do local em relação a crianças. Alguns lugares possuem espaços dedicados ou são mais flexíveis. Saber disso com antecedência evita surpresas desagradáveis.

