TENSA RELAÇÃO

Trump aumenta em 10% a taxa sobre produtos do Canadá

Vídeo que mostra o ex-presidente Ronald Reagan criticando as sobretaxas foi o estopim da decisão

25/10/2025 22:41

O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma mesa redonda sobre aplicação da lei no Salão de Jantar de Estado da Casa Branca em 23 de outubro de 2025 em Washington, DC. (Jim WATSON / AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (25/10), na plataforma Truth Social, que vai aumentar em 10% as taxas aduaneiras aplicadas ao Canadá.

Nesta semana, ele havia decidido interromper as relações comerciais com o Canadá após a veiculação do que ele chamou de uma propaganda mentirosa na qual o ex-presidente Ronald Reagan aparece falando mal de tarifas comerciais.

"Sua publicidade deveria ter sido retirada IMEDIATAMENTE, mas permitiram que ela fosse ao ar ontem à noite, sabendo que era uma FRAUDE", criticou o presidente americano, referindo-se a uma campanha publicitária contra as tarifas exibida durante a primeira partida do campeonato americano de beisebol, evento de grande audiência.

"Devido à sua distorção grave dos fatos e ação hostil, estou aumentando as tarifas ao Canadá em 10% sobre o que pagam atualmente", anunciou Trump neste sábado (25/10).

O premiê (cargo equivalente a governador) de Ontário, Doug Ford, disse no início desta semana que o anúncio, com uma mensagem contrária a tarifas, havia chamado a atenção de Trump. O vídeo mostra Reagan, um republicano, criticando tarifas sobre produtos estrangeiros e dizendo que elas causam perda de empregos e guerras comerciais.

A gravação é verdadeira e consta nos arquivos da biblioteca presidencial do governo Reagan, mas o vídeo veiculado por Ford altera a ordem de algumas frases. Na ocasião, em abril de 1987, Reagan falava das desvantagens a longo prazo das tarifas enquanto justificava a imposição de sobrataxas a eletrônicos japoneses.

"Impor tarifas desse tipo ou barreiras e restrições comerciais de qualquer natureza são medidas que reluto muito em adotar. E, em um momento, vou mencionar as razões econômicas sólidas para isso: a longo prazo, tais barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos", diz Reagan, segundo o registro.

