Trump aumenta em 10% a taxa sobre produtos do Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (25/10), na plataforma Truth Social, que vai aumentar em 10% as taxas aduaneiras aplicadas ao Canadá.

Nesta semana, ele havia decidido interromper as relações comerciais com o Canadá após a veiculação do que ele chamou de uma propaganda mentirosa na qual o ex-presidente Ronald Reagan aparece falando mal de tarifas comerciais.

"Sua publicidade deveria ter sido retirada IMEDIATAMENTE, mas permitiram que ela fosse ao ar ontem à noite, sabendo que era uma FRAUDE", criticou o presidente americano, referindo-se a uma campanha publicitária contra as tarifas exibida durante a primeira partida do campeonato americano de beisebol, evento de grande audiência.

"Devido à sua distorção grave dos fatos e ação hostil, estou aumentando as tarifas ao Canadá em 10% sobre o que pagam atualmente", anunciou Trump neste sábado (25/10).

O premiê (cargo equivalente a governador) de Ontário, Doug Ford, disse no início desta semana que o anúncio, com uma mensagem contrária a tarifas, havia chamado a atenção de Trump. O vídeo mostra Reagan, um republicano, criticando tarifas sobre produtos estrangeiros e dizendo que elas causam perda de empregos e guerras comerciais.

A gravação é verdadeira e consta nos arquivos da biblioteca presidencial do governo Reagan, mas o vídeo veiculado por Ford altera a ordem de algumas frases. Na ocasião, em abril de 1987, Reagan falava das desvantagens a longo prazo das tarifas enquanto justificava a imposição de sobrataxas a eletrônicos japoneses.

"Impor tarifas desse tipo ou barreiras e restrições comerciais de qualquer natureza são medidas que reluto muito em adotar. E, em um momento, vou mencionar as razões econômicas sólidas para isso: a longo prazo, tais barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos", diz Reagan, segundo o registro.