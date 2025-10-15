O caso Madeleine McCann: uma linha do tempo dos fatos mais marcantes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Dezoito anos se passaram desde que a menina britânica Madeleine McCann desapareceu de um quarto de hotel na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. A história voltou aos holofotes recentemente por conta de Julia Wandelt, uma polonesa que alegava ser a garota. No entanto, exames de DNA confirmaram que ela não tem qualquer parentesco com os McCann.

A história de Maddie é considerada um dos maiores mistérios criminais da história recente. A complexidade das investigações, os múltiplos suspeitos e as pistas que levaram a becos sem saída construíram uma narrativa que prende a atenção do público até hoje. A seguir, apresentamos uma cronologia dos principais acontecimentos do caso Madeleine McCann, desde a noite do desaparecimento até os desdobramentos mais recentes.

O desaparecimento em 2007

Na noite de 3 de maio, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, jantavam com amigos em um restaurante a cerca de 50 metros do apartamento onde seus três filhos dormiam. O grupo de amigos se revezava para verificar as crianças a cada meia hora.

Por volta das 22h, Kate foi ao quarto e encontrou o berço de Madeleine vazio e a janela aberta. O desaparecimento da menina de três anos deu início a uma das maiores operações de busca da história de Portugal, envolvendo centenas de policiais, voluntários e cães farejadores.

A notícia rapidamente ganhou repercussão internacional. O rosto de Madeleine estampou jornais e noticiários em todo o mundo, enquanto seus pais iniciavam uma campanha incansável para encontrar a filha, com o apoio de celebridades e doações milionárias.

As primeiras investigações e suspeitos

As primeiras semanas de investigação foram marcadas por críticas à atuação da polícia portuguesa. A cena do crime não foi devidamente isolada, o que pode ter levado à contaminação de provas importantes. O primeiro suspeito oficial foi o cidadão britânico-português Robert Murat, que morava perto do resort.

Murat foi interrogado e sua casa foi revistada, mas nenhuma evidência conclusiva o ligava ao crime. Ele sempre negou qualquer envolvimento e, posteriormente, foi inocentado e recebeu uma indenização por difamação de vários jornais britânicos.

Em setembro de 2007, os próprios pais de Madeleine foram declarados "arguidos", termo jurídico português para suspeitos formais. A polícia baseou a suspeita em vestígios de DNA encontrados por cães farejadores no porta-malas de um carro alugado pela família semanas após o desaparecimento. A teoria era de que a menina teria morrido no apartamento e os pais teriam ocultado o corpo.

Kate e Gerry McCann sempre sustentaram sua inocência. Em julho de 2008, a procuradoria-geral de Portugal arquivou o caso por falta de provas e retirou o status de suspeitos dos pais e de Robert Murat. A essa altura, a investigação portuguesa estava oficialmente encerrada.

A busca global e as reviravoltas

Mesmo com o arquivamento em Portugal, os McCann continuaram a busca por conta própria, contratando detetives particulares e mantendo a campanha de divulgação ativa. A pressão pública e diplomática levou a polícia britânica a reavaliar o caso. Em 2011, a Scotland Yard lançou a "Operação Grange" para revisar todas as evidências.

A "Operação Grange" analisou mais de 40 mil documentos e identificou centenas de pessoas de interesse. No entanto, a nova investigação não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu com a menina. Em 2013, a investigação em Portugal é reaberta.

Christian Brückner: o principal suspeito

A mudança mais significativa no caso ocorreu em junho de 2020, quando a polícia alemã anunciou ter um novo suspeito principal: Christian Brückner, um cidadão alemão condenado por crimes sexuais e que vivia no Algarve entre 1995 e 2007.

Os investigadores revelaram que registros telefônicos colocavam Brückner na área da Praia da Luz na noite em que Madeleine desapareceu. Ele teria recebido uma ligação de 30 minutos, encerrada pouco mais de uma hora antes de Kate McCann dar o alarme.

Um novo capítulo no caso do desaparecimento de Madeleine McCann ganhou os noticiários neste início de outubro. Reproduc?a?o Depois de afirmar ser Madeleine, a jovem polonesa Julia Wandelt foi às lágrimas no tribunal ao ouvir que ela não tem qualquer parentesco com os McCann. Reprodução Um novo capítulo no caso do desaparecimento de Madeleine McCann ganhou os noticiários neste início de outubro. Reproduc?a?o O promotor Michael Duck declarou que há "provas científicas inequívocas" de que elas não são a mesma pessoa. Montagem/Reproduc?a?o Julia Wandelt, também chamada de Julia Wendell ou Julia Faustyna, está sendo julgada ao lado de Karen Spragg, de 61 anos. Reproduc?a?o Elas são acusadas de perseguir os pais e irmãos de Madeleine entre junho de 2022 e fevereiro de 2025. Ambas negam as alegações. Daniel Bone por Pixabay Julia foi detida no dia 19 de fevereiro de 2025, logo após desembarcar no Reino Unido. Reproduc?a?o/YouTube Dias antes, ela havia alegado ter novos testes de DNA que “comprovavam” seu parentesco com Gerry McCann, pai de Madeleine. Reprodução/SkyNews Julia Wandelt, também chamada de Julia Wendell ou Julia Faustyna, está sendo julgada ao lado de Karen Spragg, de 61 anos. Reproduc?a?o Elas são acusadas de perseguir os pais e irmãos de Madeleine entre junho de 2022 e fevereiro de 2025. Ambas negam as alegações. Daniel Bone por Pixabay Julia foi detida no dia 19 de fevereiro de 2025, logo após desembarcar no Reino Unido. Reproduc?a?o/YouTube Dias antes, ela havia alegado ter novos testes de DNA que “comprovavam” seu parentesco com Gerry McCann, pai de Madeleine. Reprodução/SkyNews No entanto, testes anteriores, divulgados em abril de 2023, jÃ¡ tinham negado qualquer possibilidade de ela ser Madeleine, indicando que sua ascendÃªncia Ã© polonesa, lituana e romena. Montagem/Reproduc?a?o Após os primeiros resultados, Julia chegou a se desculpar com os McCann e se afastou da mídia, passando um período nos Estados Unidos sob proteção da médium Fia Johansson. Reproduc?a?o Mesmo assim, a polonesa voltou a insistir em novas análises genéticas, que, segundo ela, mostravam semelhanças físicas e biológicas com a criança desaparecida. Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais Contudo, o promotor Michael Duck reiterou no tribunal que Julia Wandelt definitivamente não é Madeleine McCann. 2541163/Pixabay O caso Madeleine McCann é um dos desaparecimentos mais notórios e duradouros do mundo, mantendo-se sem solução mais de 18 anos. Reproduc?a?o Ela desapareceu em 3 de maio de 2007, aos três anos, do apartamento de férias da família na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. Wikimedia Commons/Bengt Nyman Seus pais, Kate e Gerry McCann, estavam jantando com amigos nas proximidades e faziam rondas para checar os filhos, que estavam dormindo no quarto. ReproduÃ§Ã£o/SkyNews Inicialmente, as autoridades portuguesas chegaram a considerar os pais como suspeitos, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Scott Rodgerson/Unsplash Em junho de 2020, promotores alemães disseram ter “provas concretas” apontando o alemão Christian Brückner como o principal suspeito de ter sequestrado e assassinado Madeleine. Reproduc?a?o Seus pais, Kate e Gerry McCann, estavam jantando com amigos nas proximidades e faziam rondas para checar os filhos, que estavam dormindo no quarto. Reprodução/SkyNews Em junho de 2025 equipas alemãs, com a colaboração de Portugal, conduziram buscas em terrenos e edifícios abandonados perto de Praia da Luz e de locais associados ao suspeito, na tentativa de encontrar vestígios relevantes. Reprodução/CM Portugal Inicialmente, as autoridades portuguesas chegaram a considerar os pais como suspeitos, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Scott Rodgerson/Unsplash Em setembro de 2025, Brückner foi libertado de uma prisão alemã após cumprir uma pena por um outro crime que não tem relação com o sumiço de Madeleine. Reproduc?a?o/Mirror Em junho de 2020, promotores alemães disseram ter “provas concretas” apontando o alemão Christian Brückner como o principal suspeito de ter sequestrado e assassinado Madeleine. Reproduc?a?o A polícia britânica e o Ministério Público alemão mantêm a investigação em curso. Maheshkumar Painam Unsplash Em junho de 2025 equipas alemãs, com a colaboração de Portugal, conduziram buscas em terrenos e edifícios abandonados perto de Praia da Luz e de locais associados ao suspeito, na tentativa de encontrar vestígios relevantes. Reprodução/CM Portugal Os promotores alemães afirmam publicamente que as provas que possuem ainda não são fortes o suficiente para garantir uma condenação de Brückner em tribunal. Reproduc?a?o Em setembro de 2025, Brückner foi libertado de uma prisão alemã após cumprir uma pena por um outro crime que não tem relação com o sumiço de Madeleine. Reproduc?a?o/Mirror A polícia britânica e o Ministério Público alemão mantêm a investigação em curso. Maheshkumar Painam Unsplash Os promotores alemÃ£es afirmam publicamente que as provas que possuem ainda nÃ£o sÃ£o fortes o suficiente para garantir uma condenaÃ§Ã£o de BrÃŒckner em tribunal. Reproduc?a?o Voltar Próximo

Brückner, que já cumpria pena por outros crimes, foi formalmente declarado suspeito oficial no caso McCann em 2022, a pedido das autoridades portuguesas. Embora os promotores alemães afirmem ter evidências de que Madeleine está morta e que Brückner é o responsável, não há provas consideradas suficientes para garantir a condenação.

Em 2023, novas buscas foram realizadas em um reservatório em Portugal, uma área que Brückner costumava frequentar. Alguns itens foram coletados para análise, mas os resultados não foram divulgados publicamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em setembro de 2024, a imprensa divulgou que Brueckner teria confessado a um ex-companheiro de cela ter sequestrado uma menina em um apartamento no Algarve. O suspeito, que passou sete anos preso por conta de violência sexual contra uma mulher americana na mesma praia em que Madeleine desapareceu, foi libertado em setembro de 2025.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.