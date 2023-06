Itens encontrados em busca por Madeleine McCann ainda não têm confirmação

436

Madeleine McCann desapareceu aos 3 anos em 2007 enquanto passava férias com a família em Portugal. (foto: Reprodução) Nesta quinta-feira (1/6), promotores da Alemanha informaram que alguns itens foram encontrados durante uma busca realizada no reservatório de Algarve, em Portugal, na investigação de 16 anos sobre o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann. As autoridades alemãs, que já nomearam um suspeito no caso, realizaram uma nova varredura na área em conjunto com equipes portuguesas na semana passada.





Porém, o comunicado do promotor afirma que ainda não é possível confirmar se os itens encontrados têm relação com o caso de Madeleine McCann. No ano anterior, os promotores alemães apontaram Christian Brueckner como o suspeito oficial do desaparecimento da menina. Brueckner, condenado por abuso infantil e tráfico, está preso na Alemanha por ter estuprado uma mulher de 72 anos na mesma região do Algarve.





Madeleine McCann desapareceu aos 3 anos em 2007 enquanto passava férias com a família em Portugal. O desaparecimento ocorreu no dia 3 de maio, pouco antes de seu quarto aniversário, na Praia da Luz, um local turístico no sul do país europeu. No momento do sumiço, Madeleine estava no quarto do hotel com seus irmãos gêmeos, então com 2 anos, enquanto seus pais, os médicos Kate e Gerry McCann, jantavam em um restaurante próximo ao hotel.





Em abril do ano passado, a pedido da Justiça portuguesa, a Alemanha acusou um homem pelo desaparecimento de Madeleine. As autoridades alemãs afirmam, desde 2020, que possuem provas do homicídio da menina e apontam como principal suspeito o pedófilo reincidente alemão, identificado como Christian Brueckner. Na época do crime, Christian B. morava a poucos quilômetros do hotel da Praia da Luz, onde Madeleine desapareceu. De acordo com autoridades alemãs, a menina está morta.