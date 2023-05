Buscas por Madeleine McCann recomeçam em lago artificial em Portugal

436

Madeleine McCann está desaparecida desde 2007 (foto: Reprodução)



Nesta terça-feira (23/5), as buscas pela menina britânica Madeleine McCann, desaparecida desde 2007 durante as férias com sua família em Portugal, foram retomadas em um lago artificial situado a 50 km do resort turístico do Algarve, onde ela desapareceu há 16 anos. As investigações se concentram na represa do Arade, frequentada pelo principal suspeito do sequestro, o alemão Christian Brueckner. Segundo a emissora portuguesa SIC Notícias, rastreamentos de seu celular mostraram que ele estava próximo ao local onde os McCann estavam hospedados na noite do sequestro. Atualmente, Brueckner está preso na Alemanha por outros crimes, incluindo abuso sexual e pedofilia.





A operação é coordenada pela Polícia Judicial de Portugal e conta com o apoio das autoridades alemãs e britânicas, ocorrendo na cidade de Silves, no distrito de Faro. Cães farejadores estão sendo utilizados para auxiliar nas buscas pelos restos mortais da garota.



A investigação resulta de uma Ordem Europeia de Investigação solicitada pelas autoridades alemãs, que buscam vestígios ou indícios que forneçam novos dados sobre o desaparecimento de Madeleine. A polícia portuguesa trabalha em conjunto com a polícia britânica para delimitar a área das buscas.



Relembre o caso



Madeleine McCann tinha apenas 3 anos quando foi raptada do quarto em que dormia com seus dois irmãos mais novos em um resort turístico na Praia da Luz, no Algarve, na noite de 3 de maio de 2007. As suspeitas contra Brueckner aumentaram após sua extradição de Portugal para a Alemanha em 2017, acusado de abuso sexual de menores na Grécia.