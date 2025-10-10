Casa Branca critica comitê do Nobel por não conceder prêmio da Paz a Trump

A Casa Branca acusa o comitê do Nobel de priorizar "a política acima da paz" ao conceder seu prêmio mais cobiçado à oposicionista venezuelana María Corina Machado, e não ao presidente americano Donald Trump.

Na sexta-feira (10/10), o comitê anunciou que Machado receberia o Prêmio da Paz por seu "trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela".

Trump tem se manifestado abertamente sobre seu desejo pelo prêmio, assumindo o crédito por encerrar diversos conflitos globais.

Ele menciona o assunto com frequência, e inclusive o fez durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em setembro.

O presidente ligou para Machado para parabenizá-la e dizer que ela merecia o prêmio, disse um alto funcionário da Casa Branca à CBS, parceira da BBC nos EUA.

'Mover montanhas'

"O comitê do Nobel provou que prioriza a política acima da paz", disse o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, após o anúncio na manhã de sexta-feira (10/10).

"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas", escreveu Cheung na rede social X (antigo Twitter).

"Ele tem o coração de um humanista, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade."

Trump desempenhou um papel significativo na definição de um acordo de cessar-fogo dividido em várias etapas em Gaza, anunciado dois dias antes da entrega do Prêmio Nobel da Paz.

Após o anúncio do acordo de cessar-fogo em Gaza, Trump declarou: "ABENÇOADOS OS PACIFICADORES" e a Casa Branca o chamou de "presidente da paz".

As ambições de Trump por um Prêmio Nobel da Paz são bem conhecidas, e mencionar seu nome para a premiação tornou-se comum entre líderes que buscam promover interesses diplomáticos com os EUA.

Muitos líderes estrangeiros, incluindo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já argumentaram publicamente que Trump mereceria a honraria.

Instado por repórteres a comentar o Prêmio Nobel, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que Trump está fazendo muito para resolver crises complexas.

"Obrigado ao presidente Putin!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social na sexta-feira, ao lado de um vídeo de Putin dizendo "este prêmio perdeu credibilidade".

A própria María Corina Machado elogiou Trump no X após sua vitória, escrevendo: "Dedico este prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa!"

Trump compartilhou a mensagem de Machado no Truth Social.

Getty Images 'Dedico este prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa!', escreveu Machado, no X

Apesar de seu lobby, Trump enfrentou obstáculos este ano.

As indicações para o Prêmio Nobel da Paz encerram em 31 de janeiro de cada ano, de acordo com o site da premiação, poucos dias após a posse do republicano.

O Comitê do Nobel se reúne entre fevereiro e setembro para reduzir a lista de indicados.

Além disso, não está claro qual conquista Trump teria alcançado neste ano.

A guerra da Rússia com a Ucrânia continua a todo vapor, apesar das exigências de Trump para que tanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quanto Putin trabalhem pelo fim do derramamento de sangue.

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas é um avanço significativo, mas ainda está em estágio inicial.

Em seu segundo mandato, Trump adotou uma política de "América em primeiro lugar", remodelando drasticamente seu lugar na economia global e no cenário diplomático.

Semanas após assumir o cargo, seu então assessor Elon Musk supervisionou o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), que fornecia assistência humanitária em todo o mundo.

O comitê do Nobel concede o Prêmio da Paz a líderes que defendem "o controle de armas e o desarmamento, a negociação de paz, a democracia e os direitos humanos, e o trabalho voltado para a criação de um mundo mais organizado e pacífico", de acordo com seu site.

As políticas de deportação em massa de Trump geraram protestos nos EUA e críticas de grupos humanitários e de direitos dos imigrantes.

A tentativa de Trump de usar tropas da Guarda Nacional para patrulhar cidades americanas com a intenção declarada de controlar a violência e a criminalidade gerou alarme entre os democratas e críticas de juízes federais sobre o uso das Forças Armadas em território nacional.

Quatro presidentes americanos receberam o Prêmio Nobel da Paz: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

Somente Obama ganhou o prêmio enquanto estava no cargo.