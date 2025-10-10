Quem é María Corina, a 'dama de ferro' venezuelana que ganhou o Nobel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, foi anunciada, nesta sexta-feira (10/10), como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. O Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo, destacou que ela faz um “incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".
A engenheira de 58 anos, conhecida como a "dama de ferro" por conta da admiração pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, lidera a organização não governamental Súmate, que defende transparência eleitoral e participação cidadã.
Nascida em uma família influente de Caracas, Machado formou-se Engenharia Industrial pela Universidade Católica Andrés Bello e se especializou em Finanças no Instituto de Estudos Superiores. Ela entrou na vida pública em 2002, durante a crise política e econômica do país, sob o governo de Hugo Chávez. Em 2002, ela co-fundou a Súmate.
Seu mandato foi marcado por discursos contundentes e confrontos diretos contra o chavismo. Em 2014, teve seu mandato cassado. No mesmo ano, Machado intensificou sua militância, defendendo uma linha de "desobediência civil" e pressão máxima contra o que ela define como uma "tirania".
Ela também convocou uma onda de protestos conhecida como "A Saída", pedindo a restituição da ordem democrática. As manifestações ocorreram entre fevereiro e junho, deixaram mais de 43 mortos e quase 1,9 mil detidos.
A prova de sua força política veio em 2024, quando venceu de forma esmagadora as eleições primárias da oposição, com mais de 90% dos votos. A vitória a credenciou como a candidata única para enfrentar Maduro nas eleições presidenciais. No entanto, ela estava inabilitada politicamente pelo governo, uma medida amplamente condenada pela comunidade internacional.
Ela vive escondida desde agosto de 2024. A expectativa é que ela reapareça para a cerimônia do Nobel, em dezembro.
O que María Corina Machado defende?
A plataforma política e a luta de María Corina Machado se baseiam em cinco pilares :
Eleições livres e justas Ela defende a realização de eleições presidenciais e legislativas competitivas, transparentes e com a presença de observadores internacionais independentes. Para ela, a única saída pacífica para a crise passa pelo respeito à vontade popular expressa nas urnas, sem proibições de candidatos ou controle governamental sobre o processo.
Libertação de todos os presos políticos A libertação incondicional dos centenas de presos políticos na Venezuela é uma exigência não negociável de Corina. Machado argumenta que não pode haver democracia enquanto cidadãos forem perseguidos e presos por suas ideias. Ela defende que esse é um passo fundamental para a reconciliação nacional e o restabelecimento do Estado de direito.
Reconstrução institucional A ganhadora do Nobel acredita em uma reforma completa das instituições do Estado. Isso significa garantir a autonomia do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Conselho Nacional Eleitoral. O objetivo é restabelecer a separação de poderes.
Abertura econômica e fim dos controles Machado propõe um plano de estabilização e liberalização da economia. A proposta envolve o fim dos rígidos controles de câmbio e de preços, o respeito à propriedade privada e a abertura para investimentos nacionais e estrangeiros. O foco é reativar o aparelho produtivo do país, combater a hiperinflação e reverter a crise humanitária no país.
Reinserção da Venezuela no mundo democrático O último pilar é a reconstrução da política externa venezuelana. A meta é afastar o país de alianças com regimes autoritários e reaproximá-lo das democracias ocidentais e dos organismos multilaterais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA). A reinserção internacional é vista por ela como crucial para obter ajuda humanitária, atrair investimentos e restaurar a credibilidade do país no cenário global.
Criado em 2009, o bitcoin tornou-se um dos ativos mais valiosos do mundo. Apesar disso, economistas de peso têm demonstrado reticência quanto ao futuro das criptomoedas.
As previsões sobre o futuro dos criptoativos se divide entre os entusiastas das inovações tecnológicas e sua aplicação no ambiente do capital e aqueles que veem riscos à estabilidade econômica.
Fama emitiu sua opinião ao participar de um podcast no dia 30/1/2025. Para o economista, as criptomoedas tem um “fim previsível”.
“As criptomoedas são um mistério porque elas infringem todas as regras de um meio de troca. Elas não têm um valor estável real. Elas têm um valor realmente variável”, observou o economista americano, que venceu o Nobel ao lado de Peter Hansen e Robert Schiller pelo trabalho pioneiro em identificar as tendências nos mercados financeiros. Eivind Pedersen/Pixabay
“As criptomoedas são um mistério porque elas infringem todas as regras de um meio de troca. Elas não têm um valor estável real. Elas têm um valor realmente variável”, observou o economista americano, que venceu o Nobel ao lado de Peter Hansen e Robert Schiller pelo trabalho pioneiro em identificar as tendências nos mercados financeiros. Eivind Pedersen/Pixabay
Ou seja, para Fama o mercado de bitcoins e de outras criptomoedas é uma bolha que irá estourar em algum momento. A previsão se baseia nas teorias monetárias tradicionais.
“É o tipo de meio de troca que não deveria conseguir sobreviver. Eu espero que ela estoure, mas eu não posso prever isso. Eu espero que sim, porque se não estourar precisaremos recomeçar toda a teoria monetária”, completou.
O economista acredita que esse colapso do mercado de criptomoedas pode acontecer em até uma década. Eugene Fama considera ser “insustentável” que o sistema financeiro global migre inteiramente para as chamadas redes de blockchain. Isso porque seria preciso uma capacidade computacional enorme.
Outro ponto mencionado pelo economista é a volatilidade das criptomoedas como meio de troca, sem apresentar um valor estável.
O sistema financeiro tradicional tem registrado um crescimento do mercado de criptomoedas. Mas é um mercado que muda constantemente - aspecto que os economistas tradicionais alertam como perigoso.
Em mais de 15 anos de existência, o bitcoin já registrou altas e baixas monumentais, o que, claro, atraiu investidores e especuladores.
Em dezembro de 2024, o Bitcoin avançou acima de 100 mil dólares pela primeira vez. Mas é justamente a alta volatilidade do ativo que gera questionamentos em investidores.
Para se ter uma ideia, em 2017 o Bitcoin chegou a 20 mil dólares pela primeira vez, mas no ano seguinte despencou para 4 mil dólares.
Esses recorrentes ciclos de altas e baixas é que fazem economistas como Eugene Fama não demonstrarem entusiasmo com o mercado de criptoativos.
Inicialmente, a ideia era que ele operasse como uma moeda digital, porém com o passar do tempo passou a ser considerado um ativo especulativo e reserva de valor. Muitos o comparam ao ouro digital.
Em 2021, El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda oficial de curso oficial ao lado do dólar americano. No anúncio, o presidente Nayib Bukele deu tons épicos para a medida ao dizer que ela iria “revolucionar a economia” local.
Os salvadorenhos passaram a poder pagar impostos em bitcoins, assim como usá-los em comércios e serviços.
No entanto, menos de quatro anos depois, em 29/1/2025, o país centro-americano retirou do bitcoin o status de moeda oficial. A medida foi consequência de condições impostas pelo FMI (Fundo Monetário Internacional para fazer empréstimo a El Salvador. No pacote de condições do fundo estava reduzir os “riscos do bitcoin”.
Por decisão da Assembleia Legislativa controlada pelo partido governista, o uso ficou restrito a transações entre cidadãos e empresas privadas. Além disso, não há mais obrigatoriedade de se aceitar a criptomoeda.
