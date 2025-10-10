Quem é María Corina, a 'dama de ferro' venezuelana que ganhou o Nobel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, foi anunciada, nesta sexta-feira (10/10), como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. O Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo, destacou que ela faz um “incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

A engenheira de 58 anos, conhecida como a "dama de ferro" por conta da admiração pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, lidera a organização não governamental Súmate, que defende transparência eleitoral e participação cidadã.

Nascida em uma família influente de Caracas, Machado formou-se Engenharia Industrial pela Universidade Católica Andrés Bello e se especializou em Finanças no Instituto de Estudos Superiores. Ela entrou na vida pública em 2002, durante a crise política e econômica do país, sob o governo de Hugo Chávez. Em 2002, ela co-fundou a Súmate.

A organização foi uma das principais promotoras do referendo revogatório contra Chávez em 2004. Na ocasião foi acusada pelos chavistas de conspiração, algo que ela sempre negou.

Embora a proposta tenha sido derrotada, a atuação de Machado a consolidou como importante nome da oposição. Em 2010, foi eleita deputada na Assembleia Nacional com a maior votação do país.

Seu mandato foi marcado por discursos contundentes e confrontos diretos contra o chavismo. Em 2014, teve seu mandato cassado. No mesmo ano, Machado intensificou sua militância, defendendo uma linha de "desobediência civil" e pressão máxima contra o que ela define como uma "tirania".

Ela também convocou uma onda de protestos conhecida como "A Saída", pedindo a restituição da ordem democrática. As manifestações ocorreram entre fevereiro e junho, deixaram mais de 43 mortos e quase 1,9 mil detidos.

A prova de sua força política veio em 2024, quando venceu de forma esmagadora as eleições primárias da oposição, com mais de 90% dos votos. A vitória a credenciou como a candidata única para enfrentar Maduro nas eleições presidenciais. No entanto, ela estava inabilitada politicamente pelo governo, uma medida amplamente condenada pela comunidade internacional.

Ela vive escondida desde agosto de 2024. A expectativa é que ela reapareça para a cerimônia do Nobel, em dezembro.

O que María Corina Machado defende?

A plataforma política e a luta de María Corina Machado se baseiam em cinco pilares :

Eleições livres e justas

Ela defende a realização de eleições presidenciais e legislativas competitivas, transparentes e com a presença de observadores internacionais independentes. Para ela, a única saída pacífica para a crise passa pelo respeito à vontade popular expressa nas urnas, sem proibições de candidatos ou controle governamental sobre o processo. Libertação de todos os presos políticos

A libertação incondicional dos centenas de presos políticos na Venezuela é uma exigência não negociável de Corina. Machado argumenta que não pode haver democracia enquanto cidadãos forem perseguidos e presos por suas ideias. Ela defende que esse é um passo fundamental para a reconciliação nacional e o restabelecimento do Estado de direito. Reconstrução institucional

A ganhadora do Nobel acredita em uma reforma completa das instituições do Estado. Isso significa garantir a autonomia do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Conselho Nacional Eleitoral. O objetivo é restabelecer a separação de poderes. Abertura econômica e fim dos controles

Machado propõe um plano de estabilização e liberalização da economia. A proposta envolve o fim dos rígidos controles de câmbio e de preços, o respeito à propriedade privada e a abertura para investimentos nacionais e estrangeiros. O foco é reativar o aparelho produtivo do país, combater a hiperinflação e reverter a crise humanitária no país. Reinserção da Venezuela no mundo democrático

O último pilar é a reconstrução da política externa venezuelana. A meta é afastar o país de alianças com regimes autoritários e reaproximá-lo das democracias ocidentais e dos organismos multilaterais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA). A reinserção internacional é vista por ela como crucial para obter ajuda humanitária, atrair investimentos e restaurar a credibilidade do país no cenário global.

