'Venceremos', diz María Corina Machado ao Comitê Norueguês do Nobel

"Estou certa de que venceremos". Reconhecida com o Nobel da Paz, a opositora venezuelana María Corina Machado, demonstrou otimismo e gratidão "em nome do povo venezuelano", ao saber nesta sexta-feira da notícia de sua premiação.

"Estamos trabalhando muito arduamente para conseguir isso, mas estou certa de que venceremos. Este é, sem dúvida, o maior reconhecimento para o nosso povo, que verdadeiramente o merece", disse Machado ao secretário do Comitê Nobel, Kristian Berg Harpviken, que a informou por telefone sobre a decisão.

"Isto é um movimento, uma conquista de toda a sociedade. Eu sou apenas uma pessoa e, certamente, não o mereço", afirmou emocionada Machado, a quem o responsável pela instituição norueguesa respondeu: "Você merece" o prêmio.

