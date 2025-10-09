Trump comemora acordo de paz entre Israel e Hamas em Gaza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nas redes sociais a formalização do cessar-fogo em Gaza, após Israel e Hamas assinarem um acordo de paz, nesta quinta-feira (9/10). A comemoração de Trump veio logo após a conclusão de intensas negociações indiretas que culminaram na assinatura da "primeira fase" de um plano para encerrar o conflito.

O acordo foi assinado na localidade turística de Sharm el-Sheikh, no Egito, onde as negociações era tratadas em conversas que contaram com a participação ativa dos Estados Unidos, Catar e Turquia como mediadores-chave para facilitar o entendimento entre as partes.

Trump afirmou que o acordo terá liberação total dos reféns e retirada das tropas de Israel. O documento, segundo ele, estipula que TODOS os reféns vivos, capturados durante o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, serão libertados "de acordo com as condições no terreno" em Gaza. Além disso, Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma "paz forte e duradoura". Trump garantiu que "Todas as partes serão tratadas com justiça!".

A hora exata de sua entrada em vigor ainda será anunciada publicamente. Trump agradeceu aliados e mediadores pelo papel no conflito.

"Agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este Evento Histórico e Sem Precedentes acontecesse. ABENÇOADOS OS PACIFICADORES!”, escreveu o presidente norte-americano na rede Truth Social.

Quando começará o cessar-fogo?

O Executivo israelense esclareceu que a entrada em vigor do cessar-fogo está condicionada à aprovação final deste conselho. No entanto, o ministro das Finanças, o ultradireitista Bezalel Smotrich, já antecipou sua oposição, afirmando que votará contra a ratificação do plano.

“É isso que está no acordo… não é apenas a posição do Hamas. E é isso que os israelenses assinaram. Isto não é um cessar-fogo. É uma declaração pelo fim da guerra”, disse Osama Hamdan, um alto funcionário do Hamas, em uma entrevista à Al-Araby TV do Catar.