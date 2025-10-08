Assine
Israel e Hamas assinam primeira fase de acordo de cessar-fogo em Gaza

Donald Trump anunciou que a primeira fase do acordo foi fechada e prevê a libertação dos reféns israelenses e retirada de tropas de "linha acordada" em Gaza

Pedro Grigori - Correio Braziliense
Pedro Grigori - Correio Braziliense
08/10/2025 21:10

Bombardeio israelense à torre Al-Ghafari, na Cidade de Gaza, em 15 de setembro: ataques da aviação e da artilharia são rotineiros
Bombardeio israelense à torre Al-Ghafari, na Cidade de Gaza, em 15 de setembro: ataques da aviação e da artilharia são rotineiros crédito: Omar Al-Qattaa/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na noite desta quinta-feira (8/10), que o governo de Israel e o grupo extremista Hamas concordaram em assinar a primeira fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. 

De acordo com o líder da Casa Branca, o Hamas concordou em libertar todos os reféns israelenses capturados em 7 de outubro de 2023. Em contrapartida, as tropas israelenses vão se retirar da "linha acordada" em Gaza. "Primeiros passos em direção a uma paz forte e duradoura. Todas as partes serão tratadas com justiça!", escreveu o presidente dos EUA, na rede social Truth Social. 

Este é um grande dia para o Mundo Árabe e Muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este Evento Histórico e Sem Precedentes acontecesse. Abençoados os pacificadores", escreveu Trump.

Em outubro de 2023, Israel deu início a uma ofensiva militar em Gaza, como resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 — no qual militantes do Hamas efetuaram um atentado em Israel que deixou 1,2 mil mortos. Outras 251 pessoas foram feitas de reféns.

Desde então, pelo menos 67.183 pessoas foram mortas em operações militares israelenses em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território.

