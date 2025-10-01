Mergulhadores encontram moedas raras avaliadas em quase U$$1 milhão

Uma equipe de mergulhadores encontrou mais de mil moedas de prata e cinco de ouro de 300 anos no fundo do mar na Treasure Coast da Flórida. A descoberta está avaliada em quase um US$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões.

A descoberta foi anunciada nesta terça-feira (1/10) pela empresa especializada operação de salvamento de naufrágios, 1715 Fleet - Queens Jewels LLC.

A estimativa é que a equipe de mergulhadores recuperou quase um quarto do tesouro perdido da infame Frota de 1715, um comboio espanhol naufragado por um furacão enquanto navegava do Novo Mundo para a Espanha.

Os 11 navios perdidos no incidente transportavam milhões em joias espanholas, conhecidas como “joias da rainha” e ouro.

De acordo com dados divulgados pela pela operação, os responsáveis pelo resgate ficarão com 80% do valor, estimado em quase U$$1 milhão, após doar 20% ao estado, de acordo com o jornal Miami Herald.

A empresa que organizou a operação divulgou a importância da recuperação dos itens. "Cada moeda é um pedaço da história, um elo tangível com as pessoas que viveram, trabalharam e navegaram durante a Era de Ouro do Império Espanhol" , declarou em um comunicado à imprensa.

"Encontrar 1.000 deles em uma única recuperação é raro e extraordinário." acrescentou.

As moedas, que precisam passar por um tratamento, apresentam datas e marcas de cunhagem anteriores ao ano do naufrágio, o que as acrescenta valor para historiadores e colecionadores.

O capitão Mike Perna, mergulhador de naufrágios e membro do conselho da Queens Jewels, afirmou a dificuldade de encontrar moedas de ouro em comparação com as de prata.

Perna também analisou detalhes que indicam que existem muito mais moedas de prata no local do naufrágio, principalmente se o número de navios que afundaram forem considerados.

A possibilidade de exibir peças selecionadas da descoberta está sendo negociada com museus locais.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria