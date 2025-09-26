Milhas aéreas: como acumular mais e evitar que seus pontos expirem

Acumular milhas é uma estratégia cada vez mais usada para reduzir custos em passagens aéreas ou até viajar de graça. No entanto, muitos consumidores deixam pontos expirarem ou ficam parados sem aproveitamento. Conhecer as regras dos programas de fidelidade e usar os recursos certos pode fazer toda a diferença.

Acumular milhas é transformar gastos cotidianos em economia em passagens. Seja com cartão de crédito, compras em parceiros ou voos, é possível reduzir consideravelmente os custos de viagem. Quanto melhor a estratégia de acumular milhas da maneira certa, maiores os benefícios.

O que são milhas e como funcionam

Milhas são pontos acumulados em compras ou viagens, que funcionam como uma moeda virtual. Eles podem ser trocados por descontos, passagens ou upgrades, tornando-se um recurso essencial para quem viaja com frequência.

Como escolher o cartão certo

A escolha do cartão é um dos fatores mais importantes para maximizar ganhos.

Com anuidade : geralmente oferecem mais pontos por real gasto, além de benefícios como seguro viagem;

Sem anuidade: ideais para uso ocasional, mas acumulam menos pontos.

A decisão deve considerar volume de gastos e frequência de viagens.

Programas de fidelidade e bancos

Cada instituição financeira e companhia aérea possui regras próprias de acúmulo e transferência. Entre os principais programas estão Smiles, LATAM Pass e TudoAzul, que oferecem promoções, bônus e até pontos sem prazo de expiração.

Como acumular milhas no dia a dia

Transformar gastos comuns em pontos é mais simples do que parece.

Compras cotidianas : supermercado, farmácia, contas de luz e internet pagas no cartão;

Apps parceiros : Uber, iFood e outros aplicativos oferecem pontos extras quando vinculados ao programa de fidelidade;

Compras online : sites como Amazon, Magazine Luiza e Americanas acumulam pontos adicionais quando acessados via portais de milhagem;

Pagamentos de contas: apps como PicPay e Mercado Pago permitem gerar milhas, desde que as taxas não comprometam o benefício.

Clubes de milhas: vantagens e limites

Os clubes de milhas aceleram o acúmulo por meio de mensalidades e oferecem promoções exclusivas. No entanto, é preciso avaliar o custo-benefício: quem não viaja com frequência pode acabar pagando mais do que utiliza.

Juntar milhas de forma eficiente depende de planejamento e estratégia. Escolher cartões adequados, aproveitar promoções de apps e transformar gastos diários em pontos são passos fundamentais para garantir que os benefícios não expirem. Com organização, é possível viajar mais e gastar menos, aproveitando ao máximo as vantagens oferecidas pelos programas de fidelidade.