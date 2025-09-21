Assine
LUTO

Trump sobre ativista conservador Charlie Kirk: 'Gigante de sua geração'

O funeral de Charlie Kirk, morto em Utah, renuiu mais de 100 mil pessoas, neste domingo (21/9), em Phoenix, Arizona

21/09/2025 21:33

Charlie Kirk foi assassinado no último dia 10
Charlie Kirk foi assassinado no último dia 10 crédito: Laura SEGALL / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou neste domingo (21/9) a perda do líder da juventude conservadora Charlie Kirk em um evento em sua homenagem no estado do Arizona.

"Há menos de duas semanas, nosso país foi privado de uma das figuras mais brilhantes de nossa época", declarou Trump diante da multidão.

"Um gigante de sua geração e, acima de tudo, um marido devoto, pai, filho, cristão e patriota", completou, referindo-se ao ativista de 31 anos, que morreu assassinado em 10 de setembro.

O funeral de Charlie Kirk, morto em Utah, renuiu mais de 100 mil pessoas, neste domingo, no estádio State Farm, em Glendale, na região metropolitana de Phoenix, Arizona.

A cerimônia de despedida teve a presença de personalidades como Trump e o bilionário Elon Musk.

(Com informações de Folhapress)

