Hologramas de policiais fazem crimes diminuírem 22% na Coreia

Uma medida tecnológica transformou a segurança pública em Seul, capital da Coreia do Sul. Trata-se de hologramas de policiais em tamanho real, instalados em áreas movimentadas na cidade. A iniciativa tem mostrado resultados promissores: desde a instalação, em outubro de 2024, os incidentes criminais caíram 22%, segundo relatório da Polícia Metropolitana de Seul.

O holograma, desenvolvido pela empresa sul-coreana Hologrammica, mede cerca de 1,7 metro de altura e é uniformizado com traje de gala, escolhido por ser adequado para todas as estações do ano. A projeção 3D é baseada em um policial real e foi implementada no Parque Jodong nº 3, no centro da cidade, como parte do programa “Parque Seguro”, que visa áreas propensas a distúrbios públicos, como embriaguez e comportamento violento.

O policial digital aparece todas as noites, das 19h às 22h, brilhando em azul no escuro. A cada dois minutos, ele emite uma mensagem de áudio pré-gravada, alertando os transeuntes de que a área é monitorada por câmeras de segurança e que “em caso de violência ou outras emergências, a polícia responderá em tempo real”, antes de desaparecer.

Embora não possa intervir fisicamente ou efetuar prisões, o holograma exerce um impacto psicológico significativo, desencorajando atividades criminosas e aumentando a sensação de segurança entre os visitantes. O chefe Ahn Dong-Hyun, da Delegacia de Polícia de Jungbu, descreveu a segurança holográfica como um “dispositivo de segurança inteligente”, que protege e tranquiliza o público.

O sucesso inicial levou as autoridades a considerar expandir o uso de inteligência artificial e tecnologia holográfica para outras áreas da cidade, buscando replicar os resultados positivos.

