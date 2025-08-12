Assine
Mulher de ex-presidente destituído da Coreia do Sul é presa

12/08/2025 22:10

A ex-primeira-dama sul-coreana Kim Keon Hee, mulher do ex-presidente destituído Yoon Suk Yeol, foi presa na noite desta terça-feira (12) por envolvimento em casos de manipulação do mercado financeiro e corrupção, informou a promotoria.

A prisão ocorreu horas após os promotores anunciarem um mandado de prisão contra ela. Segundo a agência de notícias Yonhap, a decisão se baseia no risco de destruição de provas.

Kim, 52 anos, é acusada, entre outras coisas, de ter inflado artificialmente o valor das ações de uma empresa de comércio automotivo entre 2009 e 2012, e de aceitar presentes de luxo enquanto era primeira-dama. Sua prisão preventiva significa que os dois membros do antigo casal presidencial estão agora atrás das grades, algo inédito na Coreia do Sul.

Yeol, destituído em abril, está preso por tentar impor a lei marcial em dezembro e mergulhar o país em um longo período de caos político. Acusado de insurreição, ele foi substituído em junho por seu rival, Lee Jae Myung.

