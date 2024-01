Kim Ju-Ae ficou em destaque desde que apareceu pela primeira vez em público no final de 2022 Reuters

A filha mais nova do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, que o acompanhou em testes de mísseis e desfiles militares, é a sua sucessora "mais provável", afirmou a agência de espionagem da Coreia do Sul.

É a primeira vez que o Serviço Nacional de Inteligência reconhece Kim Ju-ae como sucessora de Kim.

No entanto, o Serviço Nacional de Inteligência disse que ainda considera "todas as possibilidades" no plano de sucessão de Pyongyang.

Kim Ju-ae manteve-se em destaque desde que apareceu pela primeira vez em público no final de 2022.

"Com base numa análise abrangente das atividades públicas e no nível de respeito por Kim Ju-ae desde a sua primeira aparição pública, atualmente, ela parece ser a sucessora mais provável", disse o Serviço Nacional de Inteligência.

"Mas estamos de olhos abertos para todas as possibilidades porque Kim Jong-un ainda é jovem, não tem grandes problemas de saúde e há muitas variáveis".

Acredita-se que ela é segunda filha mais velha do líder norte-coreano e que tem cerca de 10 anos.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Kim Yung-ho, fez uma avaliação semelhante sobre a filha de Kim numa entrevista a jornalistas em dezembro.

"A ênfase contínua na filha de Kim Jong-un pode ser vista como uma prova de que a Coreia do Norte está se apressando em demonstrar intenções de sucessão em meio a circunstâncias internas difíceis", disse ele.

Observadores da Coreia do Norte notaram como a filha de Kim está agora sendo chamada de filha "respeitada", em vez de filha "amada", como foi apresentada pela primeira vez durante sua primeira aparição pública em novembro de 2022.

O adjetivo "respeitado" é reservado aos mais reverenciados da Coreia do Norte. No caso de Kim Jong-un, ele passou a ser referido como "camarada respeitado" somente depois de o seu status como futuro líder ter sido consolidado.

Os cidadãos da Coreia do Norte são informados de que os Kim provêm de uma linhagem sagrada, o que significa que só eles podem liderar o país.

Kim vai querer garantir que passará o manto para a quarta geração.

Mais recentemente, a filha de Kim acompanhou seu pai no lançamento, em dezembro, do míssil balístico intercontinental de combustível sólido (ICBM) Hwasong-18 da Coreia do Norte, o míssil de longo alcance mais avançado do seu arsenal até agora.

Ela também estava ao lado de seu pai quando a Coreia do Norte lançou em órbita seu satélite espião Malligyong-1 em novembro, após duas tentativas fracassadas.

Pyongyang afirmou que Malligyong-1 daria a Kim uma visão da Casa Branca.

Apresentar a filha ao público cedo pode ser a maneira de Kim garantir que ela se estabeleça antes de assumir o poder, disseram analistas.

Também poderia ser uma forma de Kim superar preconceitos na Coreia do Norte, profundamente patriarcal, que nunca foi liderada por uma mulher.

A primeira vez que a existência de Kim Ju Ae foi mencionada foi em 2013, depois que o astro aposentado do basquete americano Dennis Rodman fez uma polêmica viagem à Coreia do Norte.

Rodman disse que passou algum tempo com a família de Kim, relaxando à beira-mar e "segurando o bebê deles".

O líder norte-coreano é extremamente reservado em relação à sua família — até mesmo sua esposa Ri Sol-ju foi mantida em segredo por algum tempo depois do casamento.

Reportagem adicional de Hosu Lee em Seul