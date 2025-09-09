Democratas divulgam suposta carta de aniversário de Trump para Epstein
Documento assinado pelo presidente dos EUA contém diálogo com o bilionário acusado de exploração sexual e tráfico de pessoas, além do desenho de uma mulher nua. Conteúdo da carta já havia sido divulgado pelo jornal 'The Wall Street Journal' em julho
Uma suposta carta enviada do presidente norte-americano Donald Trump para o bilionário Jeffrey Epstein — condenado por abusar sexualmente de menores de idade — foi divulgada pelo Partido Democrata, nesta segunda-feira (08/9). O documento contém o desenho de uma mulher nua e um diálogo entre os dois.
O texto da carta já havia sido divulgado pelo jornal The Wall Street Journal em julho. Na época, Trump negou a autoria e processou o jornal, pedindo uma indenização de US$ 10 bilhões.
“Aquelas não são minhas palavras, não é o jeito que eu falo. E também, eu não faço desenhos”, declarou Trump em rede social.
No perfil no X, o partido democrata declara que Trump teria mentido quando negou a autoria da carta. “O que mais ele está escondendo?”, questiona a publicação. A cópia da correspondência teria sido entregue aos democratas pelos advogados do espólio de Epstein.
Trump lied about this birthday card.— Democrats (@TheDemocrats) September 8, 2025
What else is he hiding? pic.twitter.com/yvPvh2DOx0
No documento de 2003, assinado pelo presidente, se lê o seguinte diálogo entre os dois:
Narrador: Deve haver mais na vida do que ter tudo.
Donald: Sim, existe, mas não vou te dizer o que é.
Jeffrey: Nem eu, já que também sei o que é.
Donald: Temos certas coisas em comum, Jeffrey.
Jeffrey: É verdade, pensando bem.
Donald: Enigmas nunca envelhecem, você já notou?
Jeffrey: Na verdade, isso ficou claro para mim da última vez que te vi.
Donald: Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário — e que cada dia seja mais um maravilhoso segredo.
O jornal norte-americano afirma que a carta fazia parte de um álbum comemorativo produzido pela parceira de Epstein, Ghislaine Maxwell, no aniversário de 50 anos do bilionário.
A Casa Branca afirmou que a carta é falsa e que está claro que Trump não é o autor. “A equipe jurídica do presidente continuará a levar adiante o processo [contra o Wall Street Journal] de forma agressiva", publicou a porta-voz Karoline Leavitt.
A relação entre Trump e Epstein é motivo de diversas acusações da oposição e teorias da conspiração já que ambos foram amigos próximos durante os anos 1990. O bilionário foi acusado de aliciar dezenas de menores de idade e morreu logo após ser preso, em 2019.
Por ter relações próximas com diversos políticos e celebridades, há especulações sobre Epstein ter deixado uma suposta lista de pessoas envolvidas no esquema de exploração sexual e tráfico de pessoas.
O partido democrata disse ter recebido uma série de arquivos ligados ao caso Epstein e que estão analisando o material. Segundo o deputado Robert Garcia, a carta atribuída a Trump está entre os documentos. Ele acusou o presidente de tentar encobrir detalhes da investigação.