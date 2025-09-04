Polícia prende homem fantasiado de rato na frente de crianças

“Vocês algemariam o Mickey Mouse?” Este foi o questionamento de pais que estavam no restaurante Chuck E. Cheese enquanto um homem fantasiado de rato era preso na frente de várias crianças.

A prisão um tanto quando inusitada teve imagens oficiais divulgadas pela polícia local nesta semana. A detenção foi no dia 23 de julho na Flórida, Estados Unidos.

Identificado como Jermel Jones, o suspeito era responsável pelo entretenimento infantil em um Chuck E. Cheese, rede americana de restaurantes familiares. Ele foi detido no local, usando a fantasia do mascote, bem na frente de várias crianças.

Jones foi acusado de três crimes: roubo de cartão de crédito, uso criminoso de informações pessoais e fraude.

A notícia da prisão repercutiu nas redes sociais depois que fotos e vídeos, gravados por testemunhas, foram publicados. Em um dos vídeos, um policial alega “Nós vamos deter esse rato”.

Em depoimento oficial, um porta-voz do departamento de polícia explicou que, embora a intenção fosse algemar o suspeito do lado de fora do restaurante, a resistência de Jones fez com que a detenção ocorresse dentro do estabelecimento, em frente às crianças.