Assine
overlay
Início Internacional
CRIMES

Polícia prende homem fantasiado de rato na frente de crianças

Video que mostra momento da prisão em um restaurante nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
04/09/2025 15:19

compartilhe

Siga no
x
A imagem mostra o suspeito de roubo vestido de rato, enquanto é detido pela polícia.
A imagem mostra o suspeito de roubo vestido de rato, enquanto é detido pela polícia. crédito: Prints dos vídeos divulgados.

“Vocês algemariam o Mickey Mouse?” Este foi o questionamento de pais que estavam no restaurante Chuck E. Cheese enquanto um homem fantasiado de rato era preso na frente de várias crianças.

A prisão um tanto quando inusitada teve imagens oficiais divulgadas pela polícia local nesta semana. A detenção foi no dia 23 de julho na Flórida, Estados Unidos.

Identificado como Jermel Jones, o suspeito era responsável pelo entretenimento infantil em um Chuck E. Cheese, rede americana de restaurantes familiares. Ele foi detido no local, usando a fantasia do mascote, bem na frente de várias crianças.  

Leia mais: 'Pior McDonald's do mundo' fechará após mais de 900 denúncias de brigas

Jones foi acusado de três crimes: roubo de cartão de crédito, uso criminoso de informações pessoais e fraude.

Leia Mais

A notícia da prisão repercutiu nas redes sociais depois que fotos e vídeos, gravados por testemunhas, foram publicados. Em um dos vídeos, um policial alega “Nós vamos deter esse rato”.

Em depoimento oficial, um porta-voz do departamento de polícia explicou que, embora a intenção fosse algemar o suspeito do lado de fora do restaurante, a resistência de Jones fez com que a detenção ocorresse dentro do estabelecimento, em frente às crianças.

 

Tópicos relacionados:

prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay