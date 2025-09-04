Assine
DISCUSSÃO SOBRE PRIVACIDADE

Cliente denuncia que depiladora usou óculos inteligentes em procedimento

Mulher usou as redes sociais para contar que temeu pela sua privacidade durante o atendimento

04/09/2025 12:39

Cliente questionou se óculos estavam filmando durante depilação
Cliente questionou se óculos estavam filmando durante depilação crédito: Reprodução

Para muitas mulheres, fazer uma depilação na região íntima é um momento delicado. Muitas se sentem expostas de estar ali com a depiladora. Mas, no caso da influenciadora Aniessa Navarro, o constrangimento veio por algo que a profissional estava usando: um par de óculos inteligentes da Meta.

@niessaxoxo_ What should I do? #europeanwaxcenter #brazilianwax #metaglasses ? original sound - aniessanavarro

Em um vídeo no TikTok, a americana contou que foi até um salão da European Wax Center para fazer uma depilação brasileira, que consiste na remoção completa dos pelos da região íntima. Durante o procedimento, ela notou que a depiladora usava um par de óculos Ray-Ban da Meta, com tecnologia de inteligência artificial, que a deixou desconfortável.

O aparelho, que custa cerca de US$ 350 (quase R$ 2 mil), permite gravar vídeos sem o uso das mãos, realizar chamadas e ditar mensagens de texto via comandos de voz. Embora os óculos possuam uma pequena luz indicativa de gravação, tutoriais online mostram como desativar o sinal, mantendo a gravação em funcionamento. Por isso, ela temeu que estivesse sendo gravada durante o atendimento.

Quando Navarro perguntou à esteticista sobre o dispositivo, a funcionária afirmou que se tratava de lentes de grau e que o aparelho não estava carregado. Apesar da explicação, a cliente continuou preocupada com a possibilidade de ter sido gravada durante um momento tão íntimo.

Em busca de orientação, Navarro postou sua experiência no TikTok, recebendo sugestões de contatar advogados ou comunicar a rede de salões onde ela fez a depilação. Ela enviou inicialmente um e-mail ao atendimento ao cliente e recebeu uma resposta genérica, seguida da informação de que um representante local investigaria a situação.

Dois escritórios de advocacia consultados indicaram que Navarro poderia ter base legal para ação judicial. No entanto, a influenciadora optou por não seguir por esse caminho, temendo consequências para a funcionária, e focou em conscientizar sobre os riscos dos óculos inteligentes em ambientes privados.

O European Wax Center veio a público esclarecer que os óculos estavam desligados durante o procedimento. 

Tecnologia x invasão de privacidade

Desde a criação de tecnologias vestíveis, como os óculos inteligentes, se discute sobre a privacidade em espaços íntimos. Esses dispositivos têm recebido reações mistas, com a Geração Z liderando debates sobre invasão de privacidade.

“Para os jovens, parece que não há nada que possam fazer para proteger sua privacidade. Como se a única solução fosse simplesmente ficar longe da internet, o que realmente não é possível”, afirmou Alice Marwick, diretora do instituto de pesquisa sem fins lucrativos Data & Society, em entrevista ao NY Post.

Wearables: o que são tecnologias vestíveis

  • Tecnologias vestíveis são dispositivos eletrônicos que podem ser usados diretamente no corpo, incorporados a roupas ou acessórios;
  • Geralmente monitoram atividades físicas, sinais vitais ou permitem interações digitais de forma prática e contínua;
  • Principais categorias:
    • Relógios e pulseiras inteligentes: monitoram batimentos cardíacos, passos, calorias queimadas e notificações de smartphones;
    • Óculos inteligentes: permitem gravação de vídeo, chamadas, navegação na internet e realidade aumentada;
    • Fones de ouvido e earbuds com IA: realizam tradução em tempo real, assistentes de voz e monitoramento auditivo;
    • Roupas inteligentes: incorporam sensores para medir frequência cardíaca, postura, temperatura corporal ou até nivel de estresse;
    • Anéis e acessórios conectados: medem sono, batimentos e enviam notificações discretamente;



