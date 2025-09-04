Site pornô que manipulava imagens da primeira-ministra da Itália é fechado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um site de conteúdo pornográfico da Itália foi fechado na semana passada depois que pipocaram denúncias de que imagens de mulheres em posição de destaque eram adulteradas e exibidas ilegalmente. Entre as vítimas estavam a primeira-ministra Giorgia Meloni, a eurodeputada Alessandra Moretti, a líder da oposição Elly Schlein e a influenciadora digital Chiara Ferragni.

A plataforma, chamada Phica — nome derivado de uma gíria italiana para os órgãos sexuais femininos —, estava ativa há pelo menos duas décadas e reunia cerca de 200 mil usuários. As imagens usadas pareciam ter sido retiradas de programas de TV ou de perfis em redes sociais, sendo posteriormente manipuladas e compartilhadas de forma obscena. O portal também abrigava conteúdos que idealizavam violência contra mulheres.

A reação ganhou força depois que Alessandra Moretti apresentou uma queixa formal à polícia ao se deparar com imagens suas adulteradas no site. “Eles roubam fotos e clipes de programas de TV em que apareço há anos, depois os alteram e os fornecem a milhares de usuários”, declarou a eurodeputada.

Ela destacou ainda que o Phica não era um caso isolado, mas parte de uma rede de plataformas semelhantes que atuam impunemente no país. “Este tipo de site, que incita estupro e violência, deve ser fechado e banido”, afirmou.

Diante da repercussão, os administradores do portal publicaram um comunicado informando que o encerramento acontecia “com grande pesar”, alegando “comportamentos tóxicos” e “uso indevido da plataforma, que prejudicou sua essência original”.

O episódio ocorre em meio a um debate crescente sobre misoginia e violência digital no país. Casos semelhantes já haviam sido denunciados, como o do grupo no Facebook chamado Mia Moglie (“Minha Esposa”), que reunia mais de 30 mil homens e incentivava o compartilhamento de imagens íntimas de mulheres sem consentimento.

Em março, o governo italiano aprovou um projeto de lei que introduz pela primeira vez a definição legal de feminicídio no Código Penal, estabelecendo a pena de prisão perpétua para esses crimes. A proposta, no entanto, ainda aguarda aprovação final para entrar em vigor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros nomes que já sofreram com pornografia falsa

Taylor Swift – Em janeiro de 2024, imagens falsas da cantora se espalharam no X, gerando ampla repercussão. A artista não se pronunciou diretamente, mas fãs e organizações de combate ao assédio digital denunciaram o caso;

Emma Watson – Desde 2018, foi alvo de vídeos manipulados digitalmente, o que impulsionou debates sobre a necessidade de leis contra esse tipo de crime digital;

Scarlett Johansson – Uma das primeiras celebridades a ser vítima de deepfakes pornográficos; a atriz chegou a falar publicamente sobre a dificuldade de impedir a circulação desse conteúdo;

Gal Gadot – A intérprete da Mulher-Maravilha também foi alvo de vídeos falsos, usados sem autorização para montagem em cenas explícitas;

Ariana Grande – Teve seu nome e imagem associados a conteúdos falsificados que circularam em fóruns online;

Billie Eilish – A cantora já foi mencionada em comunidades online que produzem deepfakes, fato amplamente condenado por seus fãs;

Maisie Williams – A atriz de Game of Thrones também foi vítima de pornografia falsa gerada por IA.

Deepfake é crime?