Assine
overlay
Início Internacional
FORA DO AR

Site pornô que manipulava imagens da primeira-ministra da Itália é fechado

Conteúdo explícito envolvia nomes da política, influenciadoras e outras famosas. Itália tenta aprovar lei sobre feminicídio

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/09/2025 09:40

compartilhe

Siga no
x
Site pornô exibe recado de que foi retirado do ar
Site pornô exibe recado de que foi retirado do ar crédito: Reprodução

Um site de conteúdo pornográfico da Itália foi fechado na semana passada depois que pipocaram denúncias de que imagens de mulheres em posição de destaque eram adulteradas e exibidas ilegalmente. Entre as vítimas estavam a primeira-ministra Giorgia Meloni, a eurodeputada Alessandra Moretti, a líder da oposição Elly Schlein e a influenciadora digital Chiara Ferragni.

A plataforma, chamada Phica — nome derivado de uma gíria italiana para os órgãos sexuais femininos —, estava ativa há pelo menos duas décadas e reunia cerca de 200 mil usuários. As imagens usadas pareciam ter sido retiradas de programas de TV ou de perfis em redes sociais, sendo posteriormente manipuladas e compartilhadas de forma obscena. O portal também abrigava conteúdos que idealizavam violência contra mulheres.

Leia Mais

A reação ganhou força depois que Alessandra Moretti apresentou uma queixa formal à polícia ao se deparar com imagens suas adulteradas no site. “Eles roubam fotos e clipes de programas de TV em que apareço há anos, depois os alteram e os fornecem a milhares de usuários”, declarou a eurodeputada. 

Ela destacou ainda que o Phica não era um caso isolado, mas parte de uma rede de plataformas semelhantes que atuam impunemente no país. “Este tipo de site, que incita estupro e violência, deve ser fechado e banido”, afirmou.

Diante da repercussão, os administradores do portal publicaram um comunicado informando que o encerramento acontecia “com grande pesar”, alegando “comportamentos tóxicos” e “uso indevido da plataforma, que prejudicou sua essência original”.

O episódio ocorre em meio a um debate crescente sobre misoginia e violência digital no país. Casos semelhantes já haviam sido denunciados, como o do grupo no Facebook chamado Mia Moglie (“Minha Esposa”), que reunia mais de 30 mil homens e incentivava o compartilhamento de imagens íntimas de mulheres sem consentimento.

Em março, o governo italiano aprovou um projeto de lei que introduz pela primeira vez a definição legal de feminicídio no Código Penal, estabelecendo a pena de prisão perpétua para esses crimes. A proposta, no entanto, ainda aguarda aprovação final para entrar em vigor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros nomes que já sofreram com pornografia falsa

  • Taylor Swift – Em janeiro de 2024, imagens falsas da cantora se espalharam no X, gerando ampla repercussão. A artista não se pronunciou diretamente, mas fãs e organizações de combate ao assédio digital denunciaram o caso;
  • Emma Watson – Desde 2018, foi alvo de vídeos manipulados digitalmente, o que impulsionou debates sobre a necessidade de leis contra esse tipo de crime digital;
  • Scarlett Johansson – Uma das primeiras celebridades a ser vítima de deepfakes pornográficos; a atriz chegou a falar publicamente sobre a dificuldade de impedir a circulação desse conteúdo;
  • Gal Gadot – A intérprete da Mulher-Maravilha também foi alvo de vídeos falsos, usados sem autorização para montagem em cenas explícitas;
  • Ariana Grande – Teve seu nome e imagem associados a conteúdos falsificados que circularam em fóruns online;
  • Billie Eilish – A cantora já foi mencionada em comunidades online que produzem deepfakes, fato amplamente condenado por seus fãs;
  • Maisie Williams – A atriz de Game of Thrones também foi vítima de pornografia falsa gerada por IA.

Deepfake é crime?

  • Sim. De acordo com a Lei nº 15.123/25, sancionada em 2025, o uso de inteligência artificial para criar imagens, vídeos ou áudios falsos (deepfakes) com a finalidade de humilhar, constranger ou causar dano emocional a uma mulher se enquadra como violência psicológica contra a mulher;
  • A violência psicológica já está tipificada no Código Penal com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Quando praticada com o uso de deepfake, a pena é aumentada em até metade;
  • A lei configura violência psicológica contra a mulher como qualquer conduta que cause dano emocional, prejudique o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar sua dignidade. Isso inclui chantagem, humilhação, manipulação, vigilância constante ou limitação de ações — práticas agravadas pelo uso de deepfakes;
  • A nova lei foi criada para combater o uso criminoso de tecnologias de manipulação digital, cada vez mais comuns em casos de exposição íntima sem consentimento, pornografia falsa e campanhas de ódio contra mulheres.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay