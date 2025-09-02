Copa do Mundo de Tiramisu busca jurados para provar a sobremesa icônica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O tiramisu, sobremesa italiana famosa pelo creme de mascarpone sedoso sobre biscoitos champanhe embebidos em café e finalizado com cacau em pó, vai ganhar um evento à altura de sua fama: a Copa do Mundo de Tiramisu 2025, que será realizada na cidade de Treviso, Itália, entre os dias 10 e 12 de outubro. E o melhor: apaixonados por gastronomia podem se inscrever para atuar como jurados oficiais.

Os organizadores estão à procura de 100 jurados que terão a oportunidade de provar e avaliar as criações gourmet de tiramisu. Para participar da seleção, os interessados precisarão realizar um teste de 15 perguntas, que avalia o conhecimento das regras da competição.

Os jurados selecionados serão contatados até 26 de setembro e terão responsabilidades que vão além de simplesmente degustar os doces. Entre suas atribuições estão:

Conferir a integridade dos ingredientes e equipamentos;

Garantir que os competidores estejam corretamente posicionados em suas estações;

Assegurar que a competição ocorra de forma organizada e fluida.

A participação é gratuita e voluntária, sem custos para provar o tiramisu e sem pagamento ou reembolso, incluindo despesas de viagem.

Quem são os concorrentes?

A competição é aberta a todos, não é necessário ser chef profissional. Os participantes podem escolher entre duas categorias:

Original: segue a receita tradicional com ingredientes específicos;

Criativa: permite a adição de até três ingredientes extras à receita clássica.

O evento será dividido em três etapas:

Seleções – primeira triagem dos competidores;

Semifinais – avaliação dos melhores tiramisus da fase inicial;

Final – definição do grande vencedor da Copa do Mundo de Tiramisu 2025.

As inscrições ocorrerão por apenas um dia, em 13 de setembro, dando aos candidatos uma oportunidade única de mostrar sua paixão pela sobremesa.