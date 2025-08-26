Assine
SUPERTAXAÇÃO

Vinte e cinco países suspendem envios de pacotes por via postal aos EUA devido às tarifas

A partir de 29 de agosto, acaba a isenção de tarifas para pequenos pacotes postais de valor igual o inferior a U$ 800( R$ 4.300)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/08/2025 11:27 - atualizado em 26/08/2025 13:48

Mulher usa posto dos Correios na França, um dos 25 países que anunciaram hoje (26/8) que vão cortar o envio de encomendas via Correio para os EUA devido às tarifas de Trump crédito: Pascal GUYOT / AFP

A agência postal da ONU informou, nesta terça-feira (26), que os correios de 25 países decidiram suspender o envio de encomendas para os Estados Unidos em meio à incerteza sobre o impacto das tarifas planejadas pelo presidente Donald Trump.

A administração Trump decidiu, com efeito a partir de 29 de agosto, eliminar a isenção de tarifas da qual pequenos pacotes postais (envios de mercadorias com valor igual ou inferior a 800 dólares ou 4.300 reais) desfrutavam até agora.

Essa decisão provocou uma onda de anúncios por parte de serviços postais em países como Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Índia, Nova Zelândia e Austrália, que suspenderam os envios de pacotes com destino aos Estados Unidos.

"Operadores postais de 25 países-membros notificaram a União Postal Universal (UPU) que suspenderam seus serviços postais de saída para os Estados Unidos devido a incertezas relacionadas aos serviços de trânsito", afirmou a UPU em um comunicado.

"Essas suspensões permanecerão em vigor enquanto se aguarda informações mais detalhadas sobre a implementação das medidas anunciadas pelas autoridades americanas", acrescentou a instituição da ONU.

correios diplomacia estados-unidos eua onu tarifas

