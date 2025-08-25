Nova Zelândia suspende envios de correspondências aos Estados Unidos por tarifas de Trump

O serviço postal da Nova Zelândia anunciou a suspensão da maioria dos envios para os Estados Unidos, citando a incerteza provocada pelo impacto das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

A empresa de correios afirmou que suspendeu o serviço a partir de 21 de agosto, antes da entrada em vigor da tarifa americana de 15% a partir de 29 de agosto.

Apenas algumas cartas e documentos importantes, como passaportes ou cartas jurídicas, serão enviados aos Estados Unidos, indicou o serviço em seu site.

Ações semelhantes foram adotadas pelos serviços postais da Índia, Alemanha, França, Bélgica, Áustria e Dinamarca, após o governo Trump anunciar que, a partir de 29 de agosto, aboliria a isenção tributária para pacotes pequenos que entram nos Estados Unidos.

Washington começou a aplicar tarifas ao restante do mundo em abril, mas a maioria entrará em vigor este mês, após longas negociações e adiamentos.

O serviço postal neozelandês afirmou que trabalha "rapidamente" para fazer as mudanças necessárias que permitam a retomada dos envios "o mais rápido possível".

