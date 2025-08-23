Índia vai suspender envios postais para os EUA devido a confusão tarifária

A Índia vai suspender temporariamente os envios postais para os Estados Unidos, anunciou o governo neste sábado (23), alegando a confusão decorrente das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A medida ocorre menos de uma semana antes de entrar em vigor a decisão da administração Trump de eliminar a isenção de tarifas para alguns pacotes de baixo valor.

O Ministério das Comunicações da Índia informou que a ordem executiva emitida no final de julho exige que os transportadores e outras "entidades autorizadas" pelas autoridades americanas arrecadem e repassem as tarifas.

No entanto, "vários processos críticos relacionados à designação de 'entidades autorizadas' e aos mecanismos de arrecadação e remessa de impostos permanecem indefinidos", declarou o ministério em um comunicado.

"Consequentemente, as companhias aéreas com destino aos Estados Unidos declararam sua incapacidade de aceitar envios postais após 25 de agosto de 2025, alegando falta de preparação operacional e técnica".

Como resultado, o Departamento de Correios da Índia suspenderá temporariamente as reservas de "todo tipo de itens postais" com destino aos Estados Unidos a partir de segunda-feira, exceto cartas, documentos e presentes com valor de até 100 dólares (R$ 544, na cotação atual).

"Essas categorias isentas continuarão a ser aceitas e enviadas para os Estados Unidos, sujeitas a novas clarificações" do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) e do serviço postal dos Estados Unidos (USPS), declarou o ministério, acrescentando que "todos os esforços possíveis estão sendo feitos para normalizar os serviços".

Esta disposição soma-se a medidas similares adotadas pelos serviços postais da Europa.

O serviço postal da França (La Poste) disse à AFP que suspenderá a maioria dos envios de pacotes para os Estados Unidos a partir de segunda-feira.

Acrescentou, ainda, que as novas regras de implementação foram emitidas pelo Departamento de Alfândega dos Estados Unidos em 15 de agosto, "deixando os serviços postais europeus com um prazo extremamente limitado para se prepararem".

A administração Trump anunciou que abolirá a isenção de impostos sobre pequenos pacotes que ingressam nos Estados Unidos a partir de 29 de agosto.

