Dicionário de Cambridge inclui 6 mil termos; saiba o que alguns significam

O Dicionário de Cambridge divulgou que incluiu seis mil novas palavras ao léxico em 2025. Três chamaram a atenção de especialistas: “skibidi”, “delulu” e “tradwife”. Com os termos sendo integrados, eles passam a fazer parte oficialmente da língua inglesa.

Segundo os editores do Cambridge, a cultura online está transformando o idioma em tempo real, e capturar esse movimento é parte da missão do dicionário. “Não é todo dia que vemos palavras como skibidi e delulu chegarem ao Cambridge Dictionary. Só incluímos termos que acreditamos ter relevância duradoura. A cultura da internet está mudando a língua inglesa, e observar esse processo é fascinante”, disse Colin McIntosh, gerente do programa lexical.

O que significa delulu?

O dicionário define o termo como adjetivo ou gíria, muitas vezes em tom humorístico;

Usada para descrever quem acredita em algo que não é real ou verdadeiro, geralmente por escolha própria;

Exemplo do Cambridge: “Você está em um show, lá no fundo, e acha que o ídolo fez contato visual com você… as pessoas podem dizer que você é delulu.”

O que significa skibidi?

É um adjetivo ou gíria humorística;

Pode significar “legal”, “ruim” ou absolutamente nada — muitas vezes usada apenas como piada;

O termo viralizou com a série Skibidi Toilet, que já ganhou adaptação cinematográfica anunciada por Michael Bay;

Exemplos do Cambridge: “Skibidi, skibidi, skibidi”, cantou um garoto enquanto driblava a bola. / “O que diabos (‘what the skibidi’) você está fazendo?”

O que significa tradwife?

Abreviação de traditional wife, ou “esposa tradicional”;

Define mulheres casadas que assumem tarefas domésticas e cuidam dos filhos, muitas vezes transformando esse estilo de vida em conteúdo para redes sociais;

Algumas influenciadoras são expoentes do movimento;

Exemplos do Cambridge: “Tradwives não são apenas donas de casa tradicionais, mas influenciadoras que ganham dinheiro com conteúdo.” / “A subcultura tradwife é grande e continua crescendo.”

Outras adições curiosas

Além dos memes e subculturas, o Cambridge também incluiu termos que refletem a política e a tecnologia contemporâneas. Um exemplo é “broligarchy”, fusão de bro (“cara”) com oligarchy (“oligarquia”), usado para se referir a líderes do setor de tecnologia que estiveram presentes na posse de Donald Trump em janeiro.

Já expressões conhecidas ganharam novas camadas de significado. “Snackable”, que antes se referia apenas a comidas viciantes, agora também descreve conteúdos curtos e de consumo rápido na internet. E os já populares “red flag” e “green flag” consolidaram-se como sinais negativos ou positivos em relacionamentos, respectivamente.

Outras expressões são “work spouse” (algo como “esposa do trabalho”), que se refere à relação entre duas pessoas que se ajudam e confiam uma na outra no local de trabalho. Já “mouse jiggler” se refere a uma ferramenta que simula o movimento do mouse do computador, para fazer parecer que alguém está trabalhando, quando na verdade não está.