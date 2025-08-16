Assine
overlay
Início Internacional
ENCONTRO COM TRUMP

Zelensky irá a Washington após cúpula de Trump com Putin no Alasca

Presidente ucraniano também disse apoiar proposta do presidente americano para reunião trilateral com Putin

Publicidade
Carregando...
GB
GABRIEL BARNABÉ
GB
GABRIEL BARNABÉ
Repórter
16/08/2025 10:39 - atualizado em 17/08/2025 10:21

compartilhe

Siga no
x
Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, na próxima segunda-feira (18/8) para discutir o fim da guerra
Volodimir Zelenski vai viajar para Washington na próxima segunda-feira (18/8) para conversar com Donald Trump e negociar o fim da guerra com a Rússia. crédito: Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que viajará a Washington na próxima segunda-feira (18) para conversar com Donald Trump, depois de a cúpula do americano com o russo Vladimir Putin não ter resultado em um cessar-fogo imediato ou um plano efetivo para alcançá-lo.

Zelenski disse que Trump o convidou neste sábado (16), em uma ligação telefônica que durou mais de uma hora e meia. Depois de cerca de uma hora, segundo o ucraniano, autoridades da União Europeia e da Otan se juntaram à conversa.

No X, o presidente ucraniano afirmou que ele e Trump devem "discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra ", e acrescentou: "Sou grato pelo convite".

Leia Mais

 

Após o encontro com Putin, o americano classificou o momento de "um ótimo e muito bem-sucedido dia no Alasca" em seu perfil na Truth Social. Segundo ele, tanto a reunião com o russo quanto as ligações com Zelenski e os europeus "correram muito bem".

Trump confirmou a visita do ucraniano a Washington e declarou que, "se tudo der certo", um novo encontro de ambos com Putin é esperado. A reunião trilateral já é aceita pela Ucrânia, que "reafirma sua prontidão para trabalhar com o máximo esforço para alcançar a paz", segundo Zelenski.

Após a conversa, o ucraniano escreveu que apoia a proposta de Trump para a reunião tripla, já que "questões-chave podem ser discutidas no nível de líderes, e o formato trilateral é adequado para isso". Moscou, no entanto, não se compromete com tal encontro.

Líderes da Europa também reagiram ao encontro de Putin e Trump, e ao retorno que o americano lhes concedeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco trabalha com Zelenski e os EUA "para alcançar uma paz justa e duradoura". Ela classifica de essenciais o que chamou de garantias de segurança sólidas que protejam os interesses de segurança da Ucrânia e da Europa.

Na mesma toada, uma declaração conjunta de líderes europeus prometeu continuar apoiando a Ucrânia e mantendo a pressão sobre a Rússia. "Nosso apoio à Ucrânia continuará. Estamos determinados a fazer mais para manter a Ucrânia forte, a fim de alcançar o fim dos conflitos e uma paz justa e duradoura", afirma o texto.

O comunicado é assinado pelo primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, o presidente da França, Emmanuel Macron, o premiê britânico, Keir Starmer, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, além dos líderes da Polônia, Donald Tusk, da Finlândia, Alexander Stubb, e do Conselho Europeu, António Costa.

Mesmo com a declaração conjunta, a italiana Giorgia Meloni, aliada de Trump, afirmou nas redes sociais que seu país "está fazendo a sua parte, juntamente com seus aliados ocidentais", no que ela afirmou ser um momento de "vislumbre de esperança para discutir a paz na Ucrânia".

Na esteira contrária a Putin, por outro lado, o primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, declarou que os resultados da cúpula confirmam que "Putin ainda está interessado apenas nos maiores ganhos territoriais possíveis e na restauração do império soviético".

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O líder autoritário húngaro Viktor Orbán, visto por pares europeus como próximo a Putin, celebrou a realização do encontro, pelo que afirmou ser o fim das trocas hostis e o desmantelamento de cooperação entre "as duas maiores potências nucleares" do mundo. "Hoje, o mundo é um lugar mais seguro do que era ontem", afirmou.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay