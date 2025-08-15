Viúva de Navalny pede a Putin que liberte opositores à guerra na Ucrânia

A viúva do opositor russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, pediu nesta sexta-feira(15) ao presidente Vladimir Putin que liberte os opositores à guerra na Ucrânia presos na Rússia.

"Libertem os ativistas e jornalistas russos, os civis ucranianos, todos aqueles que foram presos por expressar opiniões contra a guerra ou por publicações em redes sociais", declarou Navalnaya, em um vídeo publicado no Telegram.

Em sua mensagem, publicada algumas horas antes da cúpula entre Putin e Donald Trump no Alasca, Navalnaya dirigiu-se a ambos os presidentes.

"Devem tomar uma decisão irreversível, algo que não possa ser desfeito" para que esta cúpula seja "histórica", afirmou, referindo-se à guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que solicitou uma nova troca de prisioneiros.

Desde fevereiro de 2022, quando iniciou a invasão na Ucrânia, a Rússia restringiu drasticamente a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão na internet, com processos judiciais contra centenas de pessoas que se opuseram à guerra.

Muitos opositores russos tiveram que fugir do país.

"Infelizmente, sei melhor do que ninguém o custo da demora" na libertação de prisioneiros, escreveu Navalnaya, referindo-se ao seu marido, o principal opositor de Putin que morreu de forma repentina em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro de 2024.

Sua família e apoiadores afirmam que ele foi assassinado por ordem de Putin.

