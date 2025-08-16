Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump descarta cessar-fogo imediato na Ucrânia e pede 'acordo de paz'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/08/2025 08:14

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou um cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia neste sábado (16) e pediu diretamente um "acordo de paz" após retornar da cúpula no Alasca com seu homólogo russo, Vladimir Putin. 

"Todos concordaram que a melhor maneira de encerrar a terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não a um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não é cumprido", disse Trump em uma mensagem em sua conta na rede Truth Social. 

Ele também confirmou que receberia o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca na tarde de segunda-feira, conforme anunciado anteriormente. 

"Se tudo correr bem, agendaremos uma reunião com o presidente Putin", acrescentou o magnata republicano, sugerindo uma cúpula tripartite entre os líderes russo e ucraniano, mediada por Washington. 

"Potencialmente, milhões de vidas serão salvas", concluiu Trump.

bur-abs/mtp/mmy/es/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay