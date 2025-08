Papa Leão 14 celebra missa para mais de 1 milhão de jovens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 celebrou neste domingo (3) uma missa para milhares de jovens reunidos em Roma por ocasião de uma vigília de oração pelo Jubileu da Juventude, o ano sagrado da Igreja Católica.



Segundo estimativas, a vigília, o ponto alto do Jubileu, reuniu 1 milhão de pessoas na maior cerimônia do pontificado iniciado em maio.



O encontro começou às 20h30 do sábado no horário local (15h30 em Brasília), e desde o início da manhã milhares de jovens peregrinos dispostos a passar a noite ao ar livre já tinham se instalado com cobertores e colchões, no amplo espaço aberto do bairro de Tor Vergata, no leste de Roma, local da celebração.



Eles passaram a noite na esplanada de cerca de cem hectares, onde foram instaladas telas gigantes. Antes da missa, o líder de 1,4 bilhão de católicos do mundo chegou de helicóptero a Tor Vergata e saudou a multidão de dentro do papamóvel.



Em seguida, o papa Leão 14 realizou a cerimônia de um altar de madeira de 1.400 metros quadrados instalado para a ocasião, junto a milhares de sacerdotes, religiosos, além de 450 bispos e mais de 7.000 padres.



Em sua homilia, o pontífice deixou uma mensagem de esperança, humildade e fraternidade. "A plenitude da nossa existência não depende do que acumulamos, nem do que possuímos. Em vez disso, está ligada ao que podemos acolher e compartilhar uns com os outros", disse aos jovens.



"Queridos jovens, espalhem seu entusiasmo e o testemunho de sua fé a todos que encontrarem", disse o papa durante o evento, que também incentivou o público a não se concentrar em adquirir bens materiais, mas em ajudar os necessitados.



"Comprar, acumular e consumir não é suficiente", disse Leão. "Precisamos perceber que tudo no mundo só tem sentido na medida em que serve para nos unir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs."



No encerramento da missa, Leão anunciou a data da próxima edição da Jornada Mundial da Juventude. O encontro ocorrerá de 3 a 8 agosto de 2027, em Seul, na Coreia do Sul, com o tema "Tende coragem, Eu venci o mundo".



A organização do Jubileu representou um desafio logístico extraordinário para as autoridades, com cerca de 10 mil pessoas mobilizadas, entre policiais e agentes de proteção civil, e medidas sanitárias -- distribuição de garrafas de água e pulverizadores -- para ajudar os participantes a suportar o calor do verão romano.



Do Coliseu até os arredores do Vaticano, ondas de peregrinos inundaram durante toda a semana as ruas e os meios de transporte da capital italiana em um ambiente festivo, entre concertos, conferências e orações.



Na sexta-feira, o Circo Máximo, o antigo estádio da Roma antiga onde se celebravam corridas de quadrigas, transformou-se em um confessionário ao ar livre: mil sacerdotes ouviram dezenas de milhares de jovens em dez idiomas diferentes.



Durante este Jubileu também foi organizado algo inédito em 2.000 anos de história da Igreja Católica: eventos dedicados aos "influencers", o que demonstra a crescente importância que o Vaticano concede à evangelização nas redes sociais.



O evento com os jovens é o ápice do Jubileu, o "Ano Santo" que a Igreja Católica celebra a cada 25 anos, durante o qual os peregrinos podem receber a "indulgência plenária", o perdão dos pecados segundo a tradição.Durante o Jubileu do ano 2000, mais de 2 milhões de jovens participaram em Roma da Jornada Mundial da Juventude, convocada pelo papa João Paulo 2º (1920-2005).

