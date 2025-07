Terremoto gera alerta de tsunami nas costas da Rússia, Japão e EUA

Um terremoto de magnitude 8,7 atingiu a costa leste da Rússia, nesta terça-feira (29/7), e gerou alertas de tsunamis em países asiáticos, ilhas no Pacífico e no estado do Alasca, nos EUA.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto foi localizado a cerca 136 km a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na península de Kamchatka, a uma profundidade de 19 km.

O governo do Japão emitiu um alerta de ondas de até um metro, mas logo depois aumentou para três metros. A previsão indica que as ondas devem chegar ao litoral japonês entre 10h e 11h30 locais (22h e 23h30 da terça-feira em Brasília), informou a autoridade meteorológica japonesa.

As autoridades dos Estados Unidos também advertiram para o risco de ondas de mais de 3 metros de altura em partes da costa da Rússia, do arquipélago do Havaí, da ilha americana de Guam e da costa do Alasca, de acordo com o centro americano de tsunamis com sede no Havaí.

Por volta das 23h — no horário de Brasília —, um novo alerta do centro americano diz que as ondas podem atingir até mesmo a costa do Equador.

Tremor deixa feridos na Rússia

A agência de notícias estatal russa TASS informou que há relatos de "várias pessoas" feridas no extremo leste do país após o tremor. "Infelizmente, há pacientes que ficaram feridos durante o terremoto. Todos os pacientes estão em condição satisfatória. Nenhum ferimento grave foi relatado até o momento", disse Oleg Melnikov, ministro da Saúde da região administrativa de Kamchatka.

Com informações da AFP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia