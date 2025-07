Wall Street fecha com resultados mistos, entre tarifas e dados de inflação

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (15), influenciada por novidades na frente comercial e pelos números da inflação nos Estados Unidos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq se beneficiou da alta da Nvidia.

Nesse sentido, o Nasdaq subiu 0,18%, enquanto o ampliado S&P 500 caiu 0,40% e o Dow Jones Industrial, 0,98%.

As ações "recuaram devido a novas preocupações sobre as tarifas", comentou em nota Jose Torres, da corretora Interactive Brokers.

O presidente Donald Trump anunciou hoje que chegou a um acordo comercial com a Indonésia, o que poderia permitir que este país do Sudeste Asiático evite a imposição de tarifas acima do piso de 10% decidido por Washington.

Trump declarou que busca obter dezenas de acordos comerciais antes de 1º de agosto, mas, até agora, apenas foram anunciados três: com Reino Unido, Vietnã e Indonésia, enquanto a Casa Branca havia assegurado que era capaz de firmar até 90.

As mudanças de direção do governo Trump em matéria comercial têm sido "bastante caóticas", resumiu Art Hogan, da firma B. Riley Wealth Management, em declarações à AFP.

"Os mercados estão desestabilizados pelas medidas comerciais de Trump, com mais notícias negativas do que positivas ultimamente", acrescentou o analista.

Quanto aos indicadores, os investidores receberam novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos, que se situou em 2,7% em 12 meses em julho, ante os 2,4% registrados em maio, de acordo com o índice CPI de preços ao consumidor.

Embora o dado esteja em linha com as expectativas dos analistas, este é o segundo mês consecutivo de aumento, quando, anteriormente, a elevação anual de preços parecia se aproximar da meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

"O informe é melhor do que esperávamos, mas não o suficiente para dissipar o temor de que as tarifas gerem um aumento da inflação", explicaram em nota os analistas da Briefing.com.

No mercado de ações, o destaque ficou com a gigante de semicondutores Nvidia, que fechou em alta de 4,04% (US$ 170,70) e impulsionou o índice Nasdaq, após o anúncio desta terça de que retomará as vendas à China de um modelo avançado de chip para inteligência artificial (IA).

