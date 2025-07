Enfermeira morre em acidente de avião no primeiro dia de trabalho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um acidente aéreo matou quatro pessoas no domingo (14/7), no aeroporto de Southend, em Essex, na Inglaterra. Entre os mortos estava a espanhola Maria Fernanda Rojas Ortiz, de 31 anos, uma enfermeira que estava no primeiro dia de trabalho a bordo de um jato médico particular da empresa Zeusch Aviation.

Segundo amigos, Maria Fernanda havia deixado o trabalho em hospital para iniciar uma nova etapa profissional em uma companhia privada de serviços aéreos. Ela havia se casado no ano passado e mantinha o novo emprego em sigilo. "Ela não contou a ninguém, mas este foi seu primeiro dia de trabalho", revelou um amigo próximo ao The Mirror.

O avião decolou com destino a Lelystad, na Holanda, mas caiu segundos depois, explodindo em uma enorme bola de fogo. De acordo com relatos, o jato taxiava normalmente e chegou a acenar para crianças nas proximidades antes de iniciar a decolagem.

Porém, logo após levantar voo, a aeronave inclinou-se bruscamente para a esquerda, perdeu o controle e caiu de forma violenta, gerando uma explosão instantânea. "Houve uma grande bola de fogo. Obviamente, todos ficaram em choque ao testemunhar", disse uma testemunha ao jornal inglês.

A Zeusch Aviation afirmou estar colaborando com as investigações. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados", declarou a empresa. Já o aeroporto suspendeu temporariamente todas as operações enquanto as autoridades atuam no local.

Assim como Maria Fernanda, as outras três vítimas eram estrangeiras. As identidades ainda não foram divulgadas. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

Em uma vaquinha virtual criada por amigos de Maria Fernanda, mensagens expressaram tristeza e solidariedade à família da enfermeira. "Sabemos que a dor é imensa e compartilhada pelas muitas pessoas que a amaram e a apoiaram", diz o texto no site GoFundMe. A campanha visa arrecadar fundos para auxiliar nos trâmites e despesas relacionadas à repatriação e funeral de Maria.