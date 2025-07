Homem morre ao ser infectado por bactéria da peste bubônica

Um residente do Condado de Coconino, no Arizona (EUA), morreu após ser infectado pela bactéria Yersinia pestis, causadora da peste pneumônica - uma forma grave de infecção pulmonar associada historicamente à peste bubônica ou peste negra. A morte, confirmada por autoridades de saúde locais na última sexta-feira (11/7), é a primeira registrada na região em quase duas décadas. As autoridades reforçam que o risco para a população é baixo, apesar da gravidade do caso.

O paciente, cuja identidade e data exata da morte não foram divulgadas, procurou atendimento médico no Centro Médico de Flagstaff e faleceu no mesmo dia. Segundo comunicado da Northern Arizona Healthcare, responsável pelo hospital, exames laboratoriais realizados de forma rápida identificaram a presença da bactéria.

Apesar do impacto da notícia, as autoridades de saúde estaduais e federais reforçam que o risco de contaminação para o público em geral continua sendo extremamente baixo. A peste é uma doença rara nos Estados Unidos atualmente, com uma média de apenas sete casos humanos reportados por ano, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Ainda assim, o microrganismo segue circulando de forma endêmica entre roedores silvestres no oeste norte-americano. A infecção geralmente ocorre por meio da picada de pulgas infectadas, e não é incomum que pequenos surtos esporádicos surjam em áreas rurais e de vida selvagem.

As autoridades de saúde do Arizona estão monitorando a situação e alertam para cuidados básicos em áreas de risco, como evitar contato com roedores mortos ou doentes e proteger animais de estimação contra pulgas.

A peste pneumônica

A peste pneumônica é uma das formas mais severas da doença, caracterizada por sintomas respiratórios agudos e potencial risco de transmissão entre pessoas, embora esse tipo de contágio seja extremamente raro. O último caso documentado de transmissão direta entre humanos ocorreu há mais de um século, em 1924, em Los Angeles.

A Yersinia pestis ficou conhecida por causar a devastadora peste negra, que assolou a Europa no século XIV e matou milhões de pessoas. Na época, a forma mais comum da infecção era a peste bubônica, marcada pelos bubões - gânglios linfáticos inflamados - que surgem em áreas como pescoço, axilas e virilhas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos